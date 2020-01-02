Суд заключил под стражу второго подозреваемого в перестрелке в Сухуме

Ранее сообщалось, что 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. Три человека погибли и трое пострадали. Среди погибших была 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Один из подозреваемых Эрик Чкадуа находится в розыске.
"Второго января 2020 года Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца с. Моква Очамчырского района, Ахалая Дато Ревазовича 1990 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Уточняется, что Дато Ахалая был задержан в Сухуме 30 декабря 2019 года. Генпрокуратура также напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении другого подозреваемого - Демура Ахалая - Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года.
2 декабря 2019, 20:23Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме