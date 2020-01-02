Суд заключил под стражу второго подозреваемого в перестрелке в Сухуме

"Второго января 2020 года Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца с. Моква Очамчырского района, Ахалая Дато Ревазовича 1990 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении генпрокуратуры.