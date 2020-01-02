Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T16:03+0300
https://ria.ru/20200102/1563076980.html
Суд заключил под стражу второго подозреваемого в перестрелке в Сухуме
https://cdn21.img.ria.ru/images/156148/92/1561489265_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_ca7f49958db07dadd75ac03584c1d5fd.jpg
РИА Новости

Суд заключил под стражу второго подозреваемого в перестрелке в Сухуме

16:02 02.01.2020 (обновлено: 16:03 02.01.2020)
1985
© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 2 янв — РИА Новости. Сухумский городской суд заключил под стражу Дато Ахалаю, который подозревается в убийстве трех человек во время перестрелки в Сухуме, сообщает в четверг пресс-служба генпрокуратуры республики.
Ранее сообщалось, что 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. Три человека погибли и трое пострадали. Среди погибших была 22-летняя официантка Доминика Акиртава. Один из подозреваемых Эрик Чкадуа находится в розыске.
"Второго января 2020 года Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца с. Моква Очамчырского района, Ахалая Дато Ревазовича 1990 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Уточняется, что Дато Ахалая был задержан в Сухуме 30 декабря 2019 года. Генпрокуратура также напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении другого подозреваемого - Демура Ахалая - Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года.
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
2 декабря 2019, 20:23
Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме
700121
Обсудить 0
АбхазияСухумВ мире
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Американская хип-хоп исполнительница Lexii Alijai
Рэп-исполнительница Лексия Алиджай умерла в возрасте 21 года
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Девушка в аэропорту
Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты у российских туристов
Карлос Гон
Ливан получил от Интерпола ордер на арест экс-главы Nissan
Страны мира. Индия
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Израильские военнослужащие
Израильские военные предотвратили нападение с ножом
Пожарные в Германии
Причиной пожара в немецком зоопарке стали "китайские фонарики"
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что непричастны к ранению украинского силовика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27Bloomberg: Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния