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Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
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РИА Новости

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

15:45 02.01.2020 (обновлено: 16:37 02.01.2020)
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© REUTERS / Antara Foto/SaptonoНаводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
© REUTERS / Antara Foto/Saptono
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 26 человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек. Как отмечает газета, спасатели не могут добраться в некоторые районы города, чтобы провести эвакуацию местных жителей.
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