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В МЧС рассказали, как выжить при опрокидывании снегохода
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РИА Новости

В МЧС рассказали, как выжить при опрокидывании снегохода

15:03 02.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по республике КрымСотрудники МЧС в горах Крыма
Сотрудники МЧС в горах Крыма
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по республике Крым
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Управление снегоходом, как и любым другим видом транспорта, - экстремальное и опасное дело, ни одна зима не обходится без связанных с этим происшествий; соблюдение правил управления снегоходом поможет избежать несчастного случая, советуют в МЧС РФ.
Спасатели напоминают, что категорически запрещено управлять снегоходом, находясь в нетрезвом состоянии. Снегоход и алкоголь – вещи несовместимые. Чтобы сесть за руль снегохода, необходимо иметь удостоверение на управление транспортным средством. На время поездки нужно обязательно надеть шлем, который защитит голову при возможном падении.
Серьезным препятствием в поездке на снегоходе могут стать железнодорожные пути, поэтому не рекомендуется их пересекать. Не менее опасно передвигаться на снегоходе по водоему в том случае, если лед не слишком крепкий.
Тяжелые травмы можно получить и при неумелой эксплуатации снегохода. Если снегоход вдруг начал переворачиваться, нужно немедленно спрыгнуть в противоположную падению сторону.
В МЧС отмечают, что лучше не использовать снегоход в темное время суток.
Во время езды необходимо иметь при себе аварийный комплект: аптечку, спички, саперную лопатку и топор. Перед каждым выездом следует проводить осмотр снегохода на исправность тормоза и наличие запаса топлива, резюмируют в ведомстве.
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РоссияМЧС РФОбщество
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