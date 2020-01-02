В МЧС рассказали, как выжить при опрокидывании снегохода

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Управление снегоходом, как и любым другим видом транспорта, - экстремальное и опасное дело, ни одна зима не обходится без связанных с этим происшествий; соблюдение правил управления снегоходом поможет избежать несчастного случая, советуют в Управление снегоходом, как и любым другим видом транспорта, - экстремальное и опасное дело, ни одна зима не обходится без связанных с этим происшествий; соблюдение правил управления снегоходом поможет избежать несчастного случая, советуют в МЧС РФ

Спасатели напоминают, что категорически запрещено управлять снегоходом, находясь в нетрезвом состоянии. Снегоход и алкоголь – вещи несовместимые. Чтобы сесть за руль снегохода, необходимо иметь удостоверение на управление транспортным средством. На время поездки нужно обязательно надеть шлем, который защитит голову при возможном падении.

Серьезным препятствием в поездке на снегоходе могут стать железнодорожные пути, поэтому не рекомендуется их пересекать. Не менее опасно передвигаться на снегоходе по водоему в том случае, если лед не слишком крепкий.

Тяжелые травмы можно получить и при неумелой эксплуатации снегохода. Если снегоход вдруг начал переворачиваться, нужно немедленно спрыгнуть в противоположную падению сторону.

В МЧС отмечают, что лучше не использовать снегоход в темное время суток.