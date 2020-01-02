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Эксперт оценил новые поправки в ПДД о проверках на дорогах
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РИА Новости

Эксперт оценил новые поправки в ПДД о проверках на дорогах

14:56 02.01.2020
131454
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС останавливает машину для проверки документов, во время рейда по незаконной вырубке хвойных деревьев
Сотрудник ДПС останавливает машину для проверки документов, во время рейда по незаконной вырубке хвойных деревьев
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Новые поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах, облегчат жизнь автомобилистам, рассказал RT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По словам эксперта, благодаря электронной базе данных водителям больше не придется возить с собой много ненужных документов в бумажном виде.
При этом Хайцеэр считает, что сотрудники ГИБДД могут столкнуться с проблемой при проверке полиса на дорогах, где есть проблемы со связью.
"Когда инспектор на какой-то глухой, лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные, для меня остаётся открытым вопросом", — отметил он.
С 2 января в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД. Нововведения позволят водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.
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1 января, 12:21
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ОСАГОГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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