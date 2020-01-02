Эксперт оценил новые поправки в ПДД о проверках на дорогах

По словам эксперта, благодаря электронной базе данных водителям больше не придется возить с собой много ненужных документов в бумажном виде.
При этом Хайцеэр считает, что сотрудники ГИБДД могут столкнуться с проблемой при проверке полиса на дорогах, где есть проблемы со связью.
"Когда инспектор на какой-то глухой, лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные, для меня остаётся открытым вопросом", — отметил он.
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