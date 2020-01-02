Салоны связи, заправки и кофейни начнут принимать оплату по QR-коду

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские банки в 2020 году продолжат расширять список товаров и услуг, которые можно будет оплатить по QR-коду в рамках системы быстрых платежей: ожидается, что такой способ оплаты станет доступен в салонах связи, на заправках и в кофейнях, показал опрос участников системы, проведенный РИА Новости.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Сбербанк к системе пока не присоединился, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. Частично подключиться к СБП кредитная организация может к концу марта.
"Мы ведем работу по подключению компаний из разных сфер: страхование, бытовая техника, салоны связи, брокеры, кофейни, заправки, интернет-площадки, а также сервис-провайдеры. Мы ожидаем, что в 2020 году все эти компании начнут принимать платежи через СБП. К ним присоединятся торгово-сервисные предприятия с небольшой маржой, для которых комиссия по картам велика, а также торговые точки, которые ранее не принимали оплату по картам", - рассказала Ольга Алексюк, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов одного из крупнейших на сегодня участников системы - Промсвязьбанка.
QR шагает по стране
Тестировать новую технологию оплаты товаров и услуг российские банки начали осенью прошлого года. В ее развитии задействованы как региональные, так и федеральные игроки.
Например, у банка ВТБ есть два крупных проекта - с "М.Видео-Эльдорадо" и ритейлером re:Store. Одним из первых банков, внедривших оплату товаров по QR-коду в рамках СБП, стал "Русский стандарт". Банк с августа 2019 года активно подключает клиентов к системе. На сегодня он создал техническую возможность оплаты покупок с помощью СБП в магазинах Wildberries, "220Вольт" и в одном из московских баров, а также обеспечил пополнение счетов в "БКС Брокер".
Крупнейший банк Татарстана "Ак барс" в настоящее время ведет переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ритейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал также уральский СКБ-банк. Клиенты-физлица уже могут платить с помощью приложения СКБ-банка в торговых точках, предоставляющих этот сервис от банков-участников СБП.
"Почта банк" также готовится к запуску оплаты по QR-коду. Член правления, директор по развитию электронного бизнеса Анастасия Масленникова полагает, что наиболее востребован этот сервис будет в интернет-торговле. "Оплатить по QR-коду проще, чем ввести все реквизиты карты. Продавцы будут заинтересованы в продвижении удобного сервиса и, скорее всего, будут стимулировать потребителей переходить на такой простой способ оплаты", - пояснила она.
Райффайзенбанк активно работает над внедрением QR-кода вместе с партнерами - крупными торговыми сетями, брокерскими компаниями, страховым бизнесом, а также интеграторами для разных рынков, сообщил руководитель направления развития электронной коммерции Георгий Коннов. Кредитная организация прорабатывает два сценария: простая интеграция в торговых точках и адаптированный сценарий для интернет-площадок.
29 декабря 2019, 00:34Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
"В том числе появится возможность совершать возвраты клиентам. Отсутствие этого сервиса сдерживало распространение СБП на рынке. Также появятся востребованные механики для оплаты онлайн - мгновенный счет (оплата без QR-кода с мобильных сайтов), а также возможность оформления платежных подписок. Это позволит охватить СБП почти все сферы, где уже представлен классический эквайринг", - отметил Коннов.
QR-код несет в себе массу преимуществ по сравнению с традиционными способами оплаты, уверены в банке "Русский стандарт". Отсканировав, к примеру, статический QR-код, напечатанный на платежной квитанции по оплате ЖКУ, можно будет оплатить услуги прямо по пути домой. Кроме того, QR-код гарантирует высокую скорость, безопасность и легкость оплаты в интернете.
Тренды нового года
Сервис оплаты по QR-коду будет способствовать проникновению безналичных расчетов в те сегменты, где они пока недостаточно распространены, например, в сектор предприятий малого и микробизнеса, уверены в РНКО "Платежный центр" - операторе платежной системы "Золотая корона". Это хороший вариант для ритейла, где количество операций невелико, и установка платежного терминала экономически нецелесообразна, так как клиентский трафик не интенсивный: турагентства, мелкая розничная торговля, сервисы доставки.
"Кроме того, платежи по QR-коду – это не только альтернатива карточным расчетам, но также и платежам по банковским реквизитам, поскольку они удобнее, быстрее и позволяют избегать ввода большого количества данных. И там, где сегодня плательщик заполняет стандартное банковское платежное поручение, он гораздо охотнее воспользуется платежом через СБП", - считают в РНКО.
По мнению директора департамента электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексея Курзякова, оплата по QR-коду будет наиболее востребована в категориях фаст-фуд, кафе и супермаркетах. В банке "Левобережный" в свою очередь считают, что это будут сферы малого и среднего бизнеса: парикмахерские, салоны красоты, компактные продуктовые магазины и небольшие торгово-сервисные предприятия.
Директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин ожидает, что быстрее всего такой способ оплаты будет развиваться в электронной торговле. По его мнению, максимальный фокус будет на сегменте потребительских товаров повседневного спроса.
"Тренды предстоящего года: широкое распространение в электронной коммерции и наземном приеме платежей, появление новых платежных методов на основе СБП (рекуренты, NFC метки, pull), появление и развитие систем мотивации покупателей у крупнейших ритейлеров, стимулирующих оплату через СБП", - перечислил Дынин.
Вместе с тем директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов напомнил, что функционал системы быстрых платежей намного шире оплаты по QR-коду и включает в себя как минимум еще два сервиса: "мгновенный счет" и подписка. Например, при онлайн-покупке можно будет получить в любой мессенджер или на e-mail ссылку на оплату товара и оплатить его за несколько секунд, без сканирования QR-кода и ввода данных карты. Кредитная организация уже пилотирует такие способы оплаты.
"После реализации сервиса подписки в 2020 году клиент сможет разрешить любимому онлайн-магазину самостоятельно инициировать оплату товара со своего счета в банке по умолчанию", - обещает Копысов.
Кроме того, банк в четвертом квартале 2020 года планирует начать работу с НСПК по запуску расчетов между юрлицами. Если все пройдет гладко, проект будет запущен к концу года.
30 декабря 2019, 13:20Что изменится в России c 1 января 2020 года