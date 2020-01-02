Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T09:31+0300
https://ria.ru/20200102/1563070627.html
Салоны связи, заправки и кофейни начнут принимать оплату по QR-коду
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/23/1553352302_0:161:2930:1809_1036x0_80_0_0_8bf1310106cae460ce9c76ac1f8aea06.jpg
РИА Новости

Салоны связи, заправки и кофейни начнут принимать оплату по QR-коду

09:31 02.01.2020
670
© РИА Новости / Максим БлиновQR-код
QR-код
© РИА Новости / Максим Блинов
QR-код . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские банки в 2020 году продолжат расширять список товаров и услуг, которые можно будет оплатить по QR-коду в рамках системы быстрых платежей: ожидается, что такой способ оплаты станет доступен в салонах связи, на заправках и в кофейнях, показал опрос участников системы, проведенный РИА Новости.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Банкомат
Вчера, 04:50
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Сбербанк к системе пока не присоединился, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. Частично подключиться к СБП кредитная организация может к концу марта.
"Мы ведем работу по подключению компаний из разных сфер: страхование, бытовая техника, салоны связи, брокеры, кофейни, заправки, интернет-площадки, а также сервис-провайдеры. Мы ожидаем, что в 2020 году все эти компании начнут принимать платежи через СБП. К ним присоединятся торгово-сервисные предприятия с небольшой маржой, для которых комиссия по картам велика, а также торговые точки, которые ранее не принимали оплату по картам", - рассказала Ольга Алексюк, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов одного из крупнейших на сегодня участников системы - Промсвязьбанка.

QR шагает по стране

Тестировать новую технологию оплаты товаров и услуг российские банки начали осенью прошлого года. В ее развитии задействованы как региональные, так и федеральные игроки.
Например, у банка ВТБ есть два крупных проекта - с "М.Видео-Эльдорадо" и ритейлером re:Store. Одним из первых банков, внедривших оплату товаров по QR-коду в рамках СБП, стал "Русский стандарт". Банк с августа 2019 года активно подключает клиентов к системе. На сегодня он создал техническую возможность оплаты покупок с помощью СБП в магазинах Wildberries, "220Вольт" и в одном из московских баров, а также обеспечил пополнение счетов в "БКС Брокер".
Здание Центрального банка РФ
Вчера, 05:57
Банки начнут передавать в ЦБ данные о долгах россиян
Крупнейший банк Татарстана "Ак барс" в настоящее время ведет переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ритейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал также уральский СКБ-банк. Клиенты-физлица уже могут платить с помощью приложения СКБ-банка в торговых точках, предоставляющих этот сервис от банков-участников СБП.
"Почта банк" также готовится к запуску оплаты по QR-коду. Член правления, директор по развитию электронного бизнеса Анастасия Масленникова полагает, что наиболее востребован этот сервис будет в интернет-торговле. "Оплатить по QR-коду проще, чем ввести все реквизиты карты. Продавцы будут заинтересованы в продвижении удобного сервиса и, скорее всего, будут стимулировать потребителей переходить на такой простой способ оплаты", - пояснила она.
Райффайзенбанк активно работает над внедрением QR-кода вместе с партнерами - крупными торговыми сетями, брокерскими компаниями, страховым бизнесом, а также интеграторами для разных рынков, сообщил руководитель направления развития электронной коммерции Георгий Коннов. Кредитная организация прорабатывает два сценария: простая интеграция в торговых точках и адаптированный сценарий для интернет-площадок.
Президент России Владимир Путин
29 декабря 2019, 00:34
Путин отменил комиссию банка при уплате курортного сбора
"В том числе появится возможность совершать возвраты клиентам. Отсутствие этого сервиса сдерживало распространение СБП на рынке. Также появятся востребованные механики для оплаты онлайн - мгновенный счет (оплата без QR-кода с мобильных сайтов), а также возможность оформления платежных подписок. Это позволит охватить СБП почти все сферы, где уже представлен классический эквайринг", - отметил Коннов.
QR-код несет в себе массу преимуществ по сравнению с традиционными способами оплаты, уверены в банке "Русский стандарт". Отсканировав, к примеру, статический QR-код, напечатанный на платежной квитанции по оплате ЖКУ, можно будет оплатить услуги прямо по пути домой. Кроме того, QR-код гарантирует высокую скорость, безопасность и легкость оплаты в интернете.

Тренды нового года

Сервис оплаты по QR-коду будет способствовать проникновению безналичных расчетов в те сегменты, где они пока недостаточно распространены, например, в сектор предприятий малого и микробизнеса, уверены в РНКО "Платежный центр" - операторе платежной системы "Золотая корона". Это хороший вариант для ритейла, где количество операций невелико, и установка платежного терминала экономически нецелесообразна, так как клиентский трафик не интенсивный: турагентства, мелкая розничная торговля, сервисы доставки.
"Кроме того, платежи по QR-коду – это не только альтернатива карточным расчетам, но также и платежам по банковским реквизитам, поскольку они удобнее, быстрее и позволяют избегать ввода большого количества данных. И там, где сегодня плательщик заполняет стандартное банковское платежное поручение, он гораздо охотнее воспользуется платежом через СБП", - считают в РНКО.
По мнению директора департамента электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексея Курзякова, оплата по QR-коду будет наиболее востребована в категориях фаст-фуд, кафе и супермаркетах. В банке "Левобережный" в свою очередь считают, что это будут сферы малого и среднего бизнеса: парикмахерские, салоны красоты, компактные продуктовые магазины и небольшие торгово-сервисные предприятия.
Директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин ожидает, что быстрее всего такой способ оплаты будет развиваться в электронной торговле. По его мнению, максимальный фокус будет на сегменте потребительских товаров повседневного спроса.
"Тренды предстоящего года: широкое распространение в электронной коммерции и наземном приеме платежей, появление новых платежных методов на основе СБП (рекуренты, NFC метки, pull), появление и развитие систем мотивации покупателей у крупнейших ритейлеров, стимулирующих оплату через СБП", - перечислил Дынин.
Вместе с тем директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов напомнил, что функционал системы быстрых платежей намного шире оплаты по QR-коду и включает в себя как минимум еще два сервиса: "мгновенный счет" и подписка. Например, при онлайн-покупке можно будет получить в любой мессенджер или на e-mail ссылку на оплату товара и оплатить его за несколько секунд, без сканирования QR-кода и ввода данных карты. Кредитная организация уже пилотирует такие способы оплаты.
"После реализации сервиса подписки в 2020 году клиент сможет разрешить любимому онлайн-магазину самостоятельно инициировать оплату товара со своего счета в банке по умолчанию", - обещает Копысов.
Кроме того, банк в четвертом квартале 2020 года планирует начать работу с НСПК по запуску расчетов между юрлицами. Если все пройдет гладко, проект будет запущен к концу года.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
402100
Обсудить 1
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Сцена шоу Голос
Финалист "Голоса" из команды Шнурова извинился перед Гагариной
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Рекламная вывеска микрокредитной организации в Москве
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
Участник шоу Голос Аскер Бербеков
Назван победитель восьмого сезона "Голоса"
Актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Украинский телеведущий назвал Зеленского "отрыжкой советской эпохи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями
13:04В Москве в новогоднюю ночь родились более 50 детей
12:52Московское метро в 2020 году проведет более 130 экскурсий в депо
12:47Собянин рассказал о работе фестиваля "Путешествие в Рождество"
12:43Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
12:40Момент смертельного ДТП на трассе в Башкирии попал на видео
12:39В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
12:30В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
12:24Путин поздравил с днем рождения артиста Юрия Григоровича
12:15Сгоревшая в Приморье фигура мыши пока останется на площади
12:13Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
12:12ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
12:05В ДТП с маршрутками в Подмосковье пострадали семь человек
12:04На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
12:03Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
12:02Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
12:02Ученые нашли способ снизить платежи за воду
12:01Опубликовано видео с места хлопка газа в многоквартирном доме в Твери
12:00В Москве на время праздников усилили меры безопасности на транспорте
11:55В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Лента новостейМолния