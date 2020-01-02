Салоны связи, заправки и кофейни начнут принимать оплату по QR-коду

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские банки в 2020 году продолжат расширять список товаров и услуг, которые можно будет оплатить по QR-коду в рамках системы быстрых платежей: ожидается, что такой способ оплаты станет доступен в салонах связи, на заправках и в кофейнях, показал опрос участников системы, проведенный РИА Новости.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Сбербанк к системе пока не присоединился, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. Частично подключиться к СБП кредитная организация может к концу марта.

"Мы ведем работу по подключению компаний из разных сфер: страхование, бытовая техника, салоны связи, брокеры, кофейни, заправки, интернет-площадки, а также сервис-провайдеры. Мы ожидаем, что в 2020 году все эти компании начнут принимать платежи через СБП. К ним присоединятся торгово-сервисные предприятия с небольшой маржой, для которых комиссия по картам велика, а также торговые точки, которые ранее не принимали оплату по картам", - рассказала Ольга Алексюк, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов одного из крупнейших на сегодня участников системы - Промсвязьбанка.

QR шагает по стране

Тестировать новую технологию оплаты товаров и услуг российские банки начали осенью прошлого года. В ее развитии задействованы как региональные, так и федеральные игроки.

Например, у банка ВТБ есть два крупных проекта - с "М.Видео-Эльдорадо" и ритейлером re:Store. Одним из первых банков, внедривших оплату товаров по QR-коду в рамках СБП, стал "Русский стандарт". Банк с августа 2019 года активно подключает клиентов к системе. На сегодня он создал техническую возможность оплаты покупок с помощью СБП в магазинах Wildberries, "220Вольт" и в одном из московских баров, а также обеспечил пополнение счетов в "БКС Брокер".

Крупнейший банк Татарстана "Ак барс" в настоящее время ведет переговоры с сетью аптек и несколькими крупными продуктовыми ритейлерами. Сервис оплаты покупки через QR-код разработал также уральский СКБ-банк. Клиенты-физлица уже могут платить с помощью приложения СКБ-банка в торговых точках, предоставляющих этот сервис от банков-участников СБП.

"Почта банк" также готовится к запуску оплаты по QR-коду. Член правления, директор по развитию электронного бизнеса Анастасия Масленникова полагает, что наиболее востребован этот сервис будет в интернет-торговле. "Оплатить по QR-коду проще, чем ввести все реквизиты карты. Продавцы будут заинтересованы в продвижении удобного сервиса и, скорее всего, будут стимулировать потребителей переходить на такой простой способ оплаты", - пояснила она.

Райффайзенбанк активно работает над внедрением QR-кода вместе с партнерами - крупными торговыми сетями, брокерскими компаниями, страховым бизнесом, а также интеграторами для разных рынков, сообщил руководитель направления развития электронной коммерции Георгий Коннов. Кредитная организация прорабатывает два сценария: простая интеграция в торговых точках и адаптированный сценарий для интернет-площадок.

"В том числе появится возможность совершать возвраты клиентам. Отсутствие этого сервиса сдерживало распространение СБП на рынке. Также появятся востребованные механики для оплаты онлайн - мгновенный счет (оплата без QR-кода с мобильных сайтов), а также возможность оформления платежных подписок. Это позволит охватить СБП почти все сферы, где уже представлен классический эквайринг", - отметил Коннов.

QR-код несет в себе массу преимуществ по сравнению с традиционными способами оплаты, уверены в банке "Русский стандарт". Отсканировав, к примеру, статический QR-код, напечатанный на платежной квитанции по оплате ЖКУ, можно будет оплатить услуги прямо по пути домой. Кроме того, QR-код гарантирует высокую скорость, безопасность и легкость оплаты в интернете.

Тренды нового года

Сервис оплаты по QR-коду будет способствовать проникновению безналичных расчетов в те сегменты, где они пока недостаточно распространены, например, в сектор предприятий малого и микробизнеса, уверены в РНКО "Платежный центр" - операторе платежной системы "Золотая корона". Это хороший вариант для ритейла, где количество операций невелико, и установка платежного терминала экономически нецелесообразна, так как клиентский трафик не интенсивный: турагентства, мелкая розничная торговля, сервисы доставки.

"Кроме того, платежи по QR-коду – это не только альтернатива карточным расчетам, но также и платежам по банковским реквизитам, поскольку они удобнее, быстрее и позволяют избегать ввода большого количества данных. И там, где сегодня плательщик заполняет стандартное банковское платежное поручение, он гораздо охотнее воспользуется платежом через СБП", - считают в РНКО.

По мнению директора департамента электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексея Курзякова, оплата по QR-коду будет наиболее востребована в категориях фаст-фуд, кафе и супермаркетах. В банке "Левобережный" в свою очередь считают, что это будут сферы малого и среднего бизнеса: парикмахерские, салоны красоты, компактные продуктовые магазины и небольшие торгово-сервисные предприятия.

Директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин ожидает, что быстрее всего такой способ оплаты будет развиваться в электронной торговле. По его мнению, максимальный фокус будет на сегменте потребительских товаров повседневного спроса.

"Тренды предстоящего года: широкое распространение в электронной коммерции и наземном приеме платежей, появление новых платежных методов на основе СБП (рекуренты, NFC метки, pull), появление и развитие систем мотивации покупателей у крупнейших ритейлеров, стимулирующих оплату через СБП", - перечислил Дынин.

Вместе с тем директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов напомнил, что функционал системы быстрых платежей намного шире оплаты по QR-коду и включает в себя как минимум еще два сервиса: "мгновенный счет" и подписка. Например, при онлайн-покупке можно будет получить в любой мессенджер или на e-mail ссылку на оплату товара и оплатить его за несколько секунд, без сканирования QR-кода и ввода данных карты. Кредитная организация уже пилотирует такие способы оплаты.

"После реализации сервиса подписки в 2020 году клиент сможет разрешить любимому онлайн-магазину самостоятельно инициировать оплату товара со своего счета в банке по умолчанию", - обещает Копысов.