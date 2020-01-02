Школьникам в праздники бесплатно покажут метеорит в музее в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Школьники и студенты в новогодние праздники – со 2 по 8 января 2020 года - смогут бесплатно посетить все экспозиции и выставки Исторического музея Южного Урала в Челябинске, в том числе и увидеть фрагмент метеорита, сообщила пресс-служба музея.
По данным пресс-службы, Государственный исторический музей Южного Урала присоединился к инициативе крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга, где дни свободных посещений — это давняя традиция.
"Исторический музей Южного Урала полностью поддерживает почин коллег и объявляет о свободном посещении своих выставок для учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений на весь период новогодних праздников со 2 по 8 января 2020 года. Школьники и студенты из свободного потока посетителей имеют возможность бесплатно осмотреть постоянную экспозицию и все действующие временные выставки", - говорится в сообщении.
Вход в музей для студентов осуществляется по студенческому билету, от школьников предъявление документов не требуется, уточняется в сообщении.
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В пресс-службе напоминают, что 2 января – первый рабочий день исторического музея в новом году.
Над Челябинской областью 15 февраля 2013 года пролетел очень яркий болид, который наблюдали тысячи жителей. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой – весом около 600 килограммов – был поднят из одноименного озера. Сейчас этот фрагмент хранится в Историческом музее Южного Урала под специальным куполом. В середине декабря этого года этот купол самостоятельно поднялся над метеоритом. Возможными причинами этого в музее называли технический сбой или радиосигналы, совпавшие с сигналом от пульта управления куполом, но точную причину не назвали и отметили, что обратятся в компанию из Германии, изготовившую купол, чтобы обсудить инцидент и его возможные причины.