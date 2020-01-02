Школьникам в праздники бесплатно покажут метеорит в музее в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 янв – РИА Новости. Школьники и студенты в новогодние праздники – со 2 по 8 января 2020 года - смогут бесплатно посетить все экспозиции и выставки Исторического музея Южного Урала в Школьники и студенты в новогодние праздники – со 2 по 8 января 2020 года - смогут бесплатно посетить все экспозиции и выставки Исторического музея Южного Урала в Челябинске , в том числе и увидеть фрагмент метеорита, сообщила пресс-служба музея.

По данным пресс-службы, Государственный исторический музей Южного Урала присоединился к инициативе крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга, где дни свободных посещений — это давняя традиция.

"Исторический музей Южного Урала полностью поддерживает почин коллег и объявляет о свободном посещении своих выставок для учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений на весь период новогодних праздников со 2 по 8 января 2020 года. Школьники и студенты из свободного потока посетителей имеют возможность бесплатно осмотреть постоянную экспозицию и все действующие временные выставки", - говорится в сообщении.

Вход в музей для студентов осуществляется по студенческому билету, от школьников предъявление документов не требуется, уточняется в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что 2 января – первый рабочий день исторического музея в новом году.