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РИА Наука
2020-01-02T08:25+0300
https://ria.ru/20200102/1563070154.html
Астроном оценил условия для наблюдения новогоднего метеорного потока
https://cdn21.img.ria.ru/images/152642/91/1526429149_0:0:3110:1749_1036x0_80_0_0_ed9d572ec1d0a4eb7809cb628dd3cf9d.jpg
РИА Новости

Астроном оценил условия для наблюдения новогоднего метеорного потока

08:25 02.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Первый в 2020 году метеорный поток, максимум которого приходится на 3-4 января, будет доступен для наблюдений из-за слабой фазы Луны, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"Во второй половине 2019 года, начиная с августовских Персеид, сложилась целая серия неблагоприятных астрономических условий для наблюдений метеоров. Луна засвечивала небо в период пика Персеидов, Драконидов, Орионидов, Леонидов и Геменидов. Но начало 2020 года, наконец, если позволит погода, даст нам возможность насладиться интереснейшим потокам Квадрантид – первым потоком года. Новолуние было 26 декабря, 3 января Луна пройдет фазу первой четверти", - сказал Якушечкин
Звездное небо во время метеорного потока Персеиды
12 августа 2019, 04:03РИА Наука
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На широте Крыма Луна зайдет за горизонт в районе 1.30 мск, именно после этого и стоит наблюдать Квадрантиды, радиант которого (мнимая точка на небосводе вылета метеоров) всю ночь, до самого рассвета будет подниматься над горизонтом.
"К моменту захода Луны в Крыму радиант будет на высоте около 20 градусов, к 7.11 утра, началу навигационных сумерек, его высота будет 70 градусов. Т.е. для наблюдений потока сложатся великолепные условия. Главное - чтобы погода не подвела", - добавил астроном.
Для широты Москвы: заход Луны 4 января состоится 1.20, высота радианта – 28 градусов.
К утру высота радианта на это время достигнет 75 градусов, рассказал Якушечкин. Радиант в течение ночи переместится с севера-Востока почти точно на восток.
Астроном добавил, что 5 января (в 10.48 мск) Земля проходит точку Перигелия (кратчайшее расстояние к Солнцу), а 10 января состоится полутеневое затмение Луны, видимое в том числе и в России.
Свое название поток получил по месту нахождения своего радианта – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis). Данное созвездие было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году, рассказал Якушечкин. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.
Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов. В 16-19 веках на звездных картах появлялись все новые и новые созвездия – Антиной, Белка-Летяга, Лилия, Лаг, Корабль Арго, и множество, множество других. В 1922 году Международный астрономический союз принял современный список из 88 созвездий. Квадрант не вошел в этот список. Звезды, приписываемые этому созвездию, включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса. Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии, добавил астроном.
Московский планетарий
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201010
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РИА НаукаЛунаАлександр ЯкушечкинКосмос - РИА НаукаСимферопольКрымРоссия
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