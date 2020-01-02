Астроном оценил условия для наблюдения новогоднего метеорного потока

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Первый в 2020 году метеорный поток, максимум которого приходится на 3-4 января, будет доступен для наблюдений из-за слабой фазы Первый в 2020 году метеорный поток, максимум которого приходится на 3-4 января, будет доступен для наблюдений из-за слабой фазы Луны , сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин

"Во второй половине 2019 года, начиная с августовских Персеид, сложилась целая серия неблагоприятных астрономических условий для наблюдений метеоров. Луна засвечивала небо в период пика Персеидов, Драконидов, Орионидов, Леонидов и Геменидов. Но начало 2020 года, наконец, если позволит погода, даст нам возможность насладиться интереснейшим потокам Квадрантид – первым потоком года. Новолуние было 26 декабря, 3 января Луна пройдет фазу первой четверти", - сказал Якушечкин

На широте Крыма Луна зайдет за горизонт в районе 1.30 мск, именно после этого и стоит наблюдать Квадрантиды, радиант которого (мнимая точка на небосводе вылета метеоров) всю ночь, до самого рассвета будет подниматься над горизонтом.

"К моменту захода Луны в Крыму радиант будет на высоте около 20 градусов, к 7.11 утра, началу навигационных сумерек, его высота будет 70 градусов. Т.е. для наблюдений потока сложатся великолепные условия. Главное - чтобы погода не подвела", - добавил астроном.

Для широты Москвы: заход Луны 4 января состоится 1.20, высота радианта – 28 градусов.

К утру высота радианта на это время достигнет 75 градусов, рассказал Якушечкин. Радиант в течение ночи переместится с севера-Востока почти точно на восток.

Астроном добавил, что 5 января (в 10.48 мск) Земля проходит точку Перигелия (кратчайшее расстояние к Солнцу), а 10 января состоится полутеневое затмение Луны, видимое в том числе и в России.

Свое название поток получил по месту нахождения своего радианта – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis). Данное созвездие было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году, рассказал Якушечкин. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.