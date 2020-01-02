Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, где в прошлом году отдыхали любители пакетных туров и сколько им это стоило, сообщает Туту.ру.

Специалисты проанализировали все купленные до конца декабря путевки с датами отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года и сравнили результаты с таким же периодом прошлого года.

Более 60 процентов всех проданных туров — это путевки в Турцию или на российские курорты. При этом доля пассажиров, которые отдохнули в Турции, увеличилась с 29,7 процента до 34,5 процента.

Тройка лидеров в этом году выглядит так: Турция, Россия и Тунис. В прошлом году на третьем месте был Таиланд. Большая часть туров по России - это Сочи, Крым, Анапа.

Если смотреть на десятку самых популярных стран этого года, то видно, что немного изменились предпочтения туристов. Растет популярность Турции, Туниса, ОАЭ. Немного охладели путешественники к Абхазии, Греции.

Что касается цен на путевки, то они по большинству популярных направлений выросли. На шесть процентов подорожал отдых во Вьетнаме, на девять процентов — в Индии. Дешевле стал отдых только на российских курортах.

Самыми бюджетными направлениями этого года являются Россия и Абхазия. Пакетный тур на человека стоит около 15 - 22 тысяч рублей за человека.

Треть клиентов сервиса в 2019 году выбрала отдых по системе "все включено". На втором месте по популярности туры с завтраками — их выбрали 25 процентов отдыхающих. Еще 15 процентов туристов остановились на вариантах без питания. Девять процентов туристов выбрали питание по системе Ultra All Inclusive. Любопытно, что востребованность такого варианта питания за год выросла на треть.