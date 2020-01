Биография Айзека Азимова

Айзек Азимов получил известность как автор научных трудов в области химии и многочисленных книг научно-популярного жанра на разнообразную тематику. Он написал "Путеводитель по науке" (Asimov's Guide to Science, 1972), книги "Внеземные цивилизации" (Extraterrestrial Civilizations, 1979), "Земля и космос" ( Exploring the Earth and the Cosmos, 1982 ) и др.

Наиболее известны книги Азимова о роботах – сборник "Я, робот" (I, Robot, 1950) и трилогия: "Стальные пещеры" (The Caves of Steel, 1954), "Нагое солнце" (The Naked Sun, 1957) и "Роботы утренней зари" (The Robots of Dawn, 1983). Азимов изобрел слово "роботика" (robotics, в традиции русских переводов – "робототехника", "роботехника").