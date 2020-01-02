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Биография Айзека Азимова
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РИА Новости

Биография Айзека Азимова

04:00 02.01.2020
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© Фото : United States Library of CongressАйзек Азимов
Айзек Азимов
© Фото : United States Library of Congress
Американский ученый-биохимик и писатель-фантаст Айзек Азимов (Исаак Юдович Озимов / Isaac Asimov) родился 2 января 1920 года в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области.
В 1923 году его семья переехала в США. В 1928 году Азимов получил американское гражданство.
В 1925 году в пятилетнем возрасте пошел в школу, которую окончил в 15 лет.
В 1939 году получил степень бакалавра, а в 1941 году – степень магистра наук в области химии в Колумбийском университете.
В 1942-1945 годах работал химиком на Военно-морской верфи Филадельфии (Philadelphia Naval Shipyard's Naval Air).
С 1945 по 1946 год Азимов служил в Вооруженных силах США.
В 1948 году окончил аспирантуру и получил докторскую степень по химии в Колумбийском университете.
С 1949 года работал преподавателем медицинского факультета Бостонского Университета. В 1951 году получил звание ассистент-профессора (assistant professor), в 1955 году – адъюнкт-профессора (associate professor). В 1979 году ему было присвоено звание профессора (full professor).
Айзек Азимов получил известность как автор научных трудов в области химии и многочисленных книг научно-популярного жанра на разнообразную тематику. Он написал "Путеводитель по науке" (Asimov's Guide to Science, 1972), книги "Внеземные цивилизации" (Extraterrestrial Civilizations, 1979), "Земля и космос" (Exploring the Earth and the Cosmos, 1982) и др.
В 1958-1991 годах писатель вел ежемесячную колонку о науке в журнале Fantasy and Science Fiction.
В 1977 году он стал одним из основателей журнала Isaac Asimov’s Science Fiction.
С 1985 года он занимал пост президента Американской гуманистической ассоциации (American Humanist Association).
Первый рассказ Азимова "В плену у Весты" (Marooned off Vesta) был опубликован 1939 году.
Признание на литературном поприще ему принес рассказ "Приход ночи" (Nightfall, 1941), который вывел Азимова на ведущее место среди писателей-фантастов.
Наиболее известны книги Азимова о роботах – сборник "Я, робот" (I, Robot, 1950) и трилогия: "Стальные пещеры" (The Caves of Steel, 1954), "Нагое солнце" (The Naked Sun, 1957) и "Роботы утренней зари" (The Robots of Dawn, 1983). Азимов изобрел слово "роботика" (robotics, в традиции русских переводов – "робототехника", "роботехника").
Короткие рассказы о роботах составили сборник "Полный робот" (The Complete Robot, 1982).
Среди других научно-фантастических произведений Азимова выделяется серия романов "Основание" (Foundation).
Известность получили роман "Сами боги" (The Gods Themselves, 1972) и повесть "Двухсотлетний человек" (The Bicentennial Man, 1976).
При жизни Айзек Азимов опубликовал два тома автобиографии. Третий том мемуаров был опубликован после смерти писателя в 1994 году.
Всего писатель создал около 500 книг.
Произведения Азимова были многократно экранизированы. По его книгам и рассказам было снято свыше 20 фильмов.
6 апреля 1992 года Айзек Азимов скончался в Нью-Йорке (США).
Айзик Азимов – лауреат многочисленных премий, как научных, так и в области литературы.
Среди его наград – Премия Фонда Томаса Альвы Эдисона (1957), Премия Говарда Блэксли Ассоциации американских кардиологов (1960), Премия Джеймса Грэйди Американского химического общества (1965), Вестингаузовская Премия за популяризацию науки Американской ассоциации поддержки науки (1967). Азимов был удостоен шести премий "Хьюго" (Hugo Award,1963, 1966, 1973, 1977, 1983, 1995), двух премий "Небьюла" (Nebula Award,1973, 1977).
В честь писателя был назван астероид 5020 Азимов.
Айзек Азимов был дважды женат. В 1945-1970 годах его супругой была Гертруда Благерман. В этом браке родились сын и дочь. Второй женой Азимова была психоаналитик и автор научно-фантастических произведений для детей Джанет Джеппсон.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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