rsport-8mar2023-service-article

Дина и Арина Аверины
Художественная гимнастика
Дина и Арина Аверины
Художественная гимнастика
Диана Дэвис
Фигурное катание
Диана Дэвис
Фигурное катание
Алина Загитова
Фигурное катание
Алина Загитова
Фигурное катание
Елена Ильина
Гандбол
Елена Ильина
Гандбол
Ксения Коваленко
Футбол
Ксения Коваленко
Футбол
Алена Косторная
Фигурное катание
Алена Косторная
Фигурное катание
Юлия Канакина
Скелетон
Юлия Канакина
Скелетон
Мария Ласицкене
Прыжки с шестом
Мария Ласицкене
Прыжки с шестом
Евгения Медведева
Фигурное катание
Евгения Медведева
Фигурное катание
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Елена Никитина
Скелетон
Елена Никитина
Скелетон
Александра Степанова
Фигурное катание
Александра Степанова
Фигурное катание
Юлия Ступак
Лыжные гонки
Юлия Ступак
Лыжные гонки
Ксения Синицина
Фигурное катание
Ксения Синицина
Фигурное катание
Юлия Ефимова
Плавание
Юлия Ефимова
Плавание
Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Анна Щербакова
Фигурное катание
Анна Щербакова
Фигурное катание
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек
Варвара Субботина
Синхронное плавание
Варвара Субботина
Синхронное плавание
Дина и Арина Аверины
Художественная гимнастика
Диана Дэвис
Фигурное катание
Алина Загитова
Фигурное катание
Елена Ильина
Гандбол
Ксения Коваленко
Футбол
Алена Косторная
Фигурное катание
Юлия Канакина
Скелетон
Мария Ласицкене
Прыжки с шестом
Евгения Медведева
Фигурное катание
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Елена Никитина
Скелетон
Александра Степанова
Фигурное катание
Юлия Ступак
Лыжные гонки
Ксения Синицина
Фигурное катание
Юлия Ефимова
Плавание
Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Анна Щербакова
Фигурное катание
Екатерина Ефременкова
Шорт-трек
Варвара Субботина
Синхронное плавание