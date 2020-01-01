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rsport-8mar2023-service-article - РИА Новости, 07.03.2023
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18:24 01.01.2020 (обновлено: 12:22 07.03.2023)
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rsport-8mar2023-service-article - РИА Новости, 07.03.2023
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Изящность, грация и очарование спортсменок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы, победы и рекорды. А кто лучшая среди наших красавиц? РИА Новости, 07.03.2023
2020-01-01T18:24
2023-03-07T12:22
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Изящность, грация и очарование спортсменок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы, победы и рекорды. А кто лучшая среди наших красавиц? Алина Загитова или Анна Щербакова? Дарья Клишина или Евгения Медведева? Елизавета Туктамышева или Юлия Ефимова?Читатели РИА Новости Спорт выбирают самую красивую спортсменку России 2023 года.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60

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Изящность, грация и очарование спортсменок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы, победы и рекорды. А кто лучшая среди наших красавиц? Алина Загитова или Анна Щербакова? Дарья Клишина или Евгения Медведева? Елизавета Туктамышева или Юлия Ефимова?
Читатели РИА Новости Спорт выбирают самую красивую спортсменку России 2023 года.
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1 января 2020, 18:24
© Фото : Социальные сети Авериных

Дина и Арина Аверины

Художественная гимнастика

Дина и Арина Аверины

Дина и Арина Аверины

Художественная гимнастика

© Фото : Социальные сети Авериных
1 из 20
© Фото : Социальные сети Дианы Дэвис

Диана Дэвис

Фигурное катание

Диана Дэвис

Диана Дэвис

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Дианы Дэвис
2 из 20
© Фото : Социальные сети Алины Загитовой

Алина Загитова

Фигурное катание

Алина Загитова

Алина Загитова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Алины Загитовой
3 из 20
© Фото : Социальные сети Екатерины Ильиной

Елена Ильина

Гандбол

Екатерина Ильина

Елена Ильина

Гандбол

© Фото : Социальные сети Екатерины Ильиной
4 из 20
© Фото : Социальные сети Ксении Коваленко

Ксения Коваленко

Футбол

Ксения Коваленко

Ксения Коваленко

Футбол

© Фото : Социальные сети Ксении Коваленко
5 из 20
© Фото : Социальные сети Алены Косторной

Алена Косторная

Фигурное катание

Алена Косторная

Алена Косторная

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Алены Косторной
6 из 20
© Фото : Социальные сети Юлии Канакиной

Юлия Канакина

Скелетон

Юлия Канакина

Юлия Канакина

Скелетон

© Фото : Социальные сети Юлии Канакиной
7 из 20
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Дарья Клишина

Прыжки в длину

Дарья Клишина

Дарья Клишина

Прыжки в длину

© РИА Новости / Антон Денисов
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8 из 20
© Фото : Социальные сети Марии Ласицкене

Мария Ласицкене

Прыжки с шестом

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

Прыжки с шестом

© Фото : Социальные сети Марии Ласицкене
9 из 20
© Фото : Социальные сети Евгении Медведевой

Евгения Медведева

Фигурное катание

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Евгении Медведевой
10 из 20
© Фото : Ангелина Мельникова фото голосование

Ангелина Мельникова

Спортивная гимнастика

Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

Спортивная гимнастика

© Фото : Ангелина Мельникова фото голосование
11 из 20
© Фото : Социальные сети Елены Никитиной

Елена Никитина

Скелетон

Елена Никитина

Елена Никитина

Скелетон

© Фото : Социальные сети Елены Никитиной
12 из 20
© Фото : Социальные сети Александры Степановой

Александра Степанова

Фигурное катание

Александра Степанова

Александра Степанова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Александры Степановой
13 из 20
© Фото : Социальные сети Юлии Ступак

Юлия Ступак

Лыжные гонки

Юлия Ступак

Юлия Ступак

Лыжные гонки

© Фото : Социальные сети Юлии Ступак
14 из 20
© Фото : Социальные сети Виктории Синициной

Ксения Синицина

Фигурное катание

Виктория Синицина

Ксения Синицина

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Виктории Синициной
15 из 20
© Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова

Плавание

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Плавание

© Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой
16 из 20
© Фото : Социальные сети Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева

Фигурное катание

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Елизаветы Туктамышевой
17 из 20
© Фото : Социальные сети Анны Щербаковой

Анна Щербакова

Фигурное катание

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Анны Щербаковой
18 из 20
© Фото : Социальные сети Екатерины Ефременковой

Екатерина Ефременкова

Шорт-трек

 Екатерина Ефременкова

Екатерина Ефременкова

Шорт-трек

© Фото : Социальные сети Екатерины Ефременковой
19 из 20
© Фото : Социальные сети Варвары Субботиной

Варвара Субботина

Синхронное плавание

Варвара Субботина

Варвара Субботина

Синхронное плавание

© Фото : Социальные сети Варвары Субботиной
20 из 20

Дина и Арина Аверины

Художественная гимнастика

© Фото : Социальные сети Авериных
1 из 20

Диана Дэвис

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Дианы Дэвис
2 из 20

Алина Загитова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Алины Загитовой
3 из 20

Елена Ильина

Гандбол

© Фото : Социальные сети Екатерины Ильиной
4 из 20

Ксения Коваленко

Футбол

© Фото : Социальные сети Ксении Коваленко
5 из 20

Алена Косторная

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Алены Косторной
6 из 20

Юлия Канакина

Скелетон

© Фото : Социальные сети Юлии Канакиной
7 из 20

Дарья Клишина

Прыжки в длину

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
8 из 20

Мария Ласицкене

Прыжки с шестом

© Фото : Социальные сети Марии Ласицкене
9 из 20

Евгения Медведева

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Евгении Медведевой
10 из 20

Ангелина Мельникова

Спортивная гимнастика

© Фото : Ангелина Мельникова фото голосование
11 из 20

Елена Никитина

Скелетон

© Фото : Социальные сети Елены Никитиной
12 из 20

Александра Степанова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Александры Степановой
13 из 20

Юлия Ступак

Лыжные гонки

© Фото : Социальные сети Юлии Ступак
14 из 20

Ксения Синицина

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Виктории Синициной
15 из 20

Юлия Ефимова

Плавание

© Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой
16 из 20

Елизавета Туктамышева

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Елизаветы Туктамышевой
17 из 20

Анна Щербакова

Фигурное катание

© Фото : Социальные сети Анны Щербаковой
18 из 20

Екатерина Ефременкова

Шорт-трек

© Фото : Социальные сети Екатерины Ефременковой
19 из 20

Варвара Субботина

Синхронное плавание

© Фото : Социальные сети Варвары Субботиной
20 из 20
 
 
 
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