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rsport-8mar2023-service-article - РИА Новости, 07.03.2023

rsport-8mar2023-service-article

Изящность, грация и очарование спортсменок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы, победы и рекорды. А кто лучшая среди наших красавиц? РИА Новости, 07.03.2023

2020-01-01T18:24

2020-01-01T18:24

2023-03-07T12:22

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Изящность, грация и очарование спортсменок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы, победы и рекорды. А кто лучшая среди наших красавиц? Алина Загитова или Анна Щербакова? Дарья Клишина или Евгения Медведева? Елизавета Туктамышева или Юлия Ефимова?Читатели РИА Новости Спорт выбирают самую красивую спортсменку России 2023 года.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60