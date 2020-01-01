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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-01T14:38+0300
https://ria.ru/20200101/1563063030.html
Более 740 тысяч беженцев вернулись в Сирию с конца сентября 2015 года
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РИА Новости

Более 740 тысяч беженцев вернулись в Сирию с конца сентября 2015 года

14:38 01.01.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
ДАМАСК, 1 янв – РИА Новости. Более 741,9 тысячи беженцев вернулись в Сирию с конца сентября 2015 года, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 741,9 тысячи человек (женщин - 222,89 тысяч, детей - 378,67 тысяч)", — говорится в сообщении.
Только за прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца: из Ливана 352 человека (женщин - 105, детей - 180), из Иордании - 501 человек (женщин - 150, детей - 256).
Во многом возвращению беженцев способствует процесс восстановления социальной инфраструктуры в Сирии. В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тысяч жилых домов, 220 школ, 166 дошкольных учреждений, 233 медицинских учреждений, 191 хлебопекарни, 198 электроподстанций, 273 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.
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Всего же с 18 июля 2018 года в САР было восстановлено 937 образовательных и 227 медицинских учреждений; отремонтировано пять автомобильных мостов и 1,1 тысяч километров автомобильных дорог, проложено более 1 тысячи километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 188 объектов водоснабжения, 294 хлебопекарни, 763 электроподстанции, 14,4 тысячи промышленных предприятий.
В то же время российская сторона продолжает оказывать помощь жителям Сирии. Только за прошедшие сутки жителям Хербет-аль-Хана (провинция Ракка) в ходе гуманитарной акции было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны. Всего было организовано и проведено 2,3 тысячи гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлены и распределены 3,9 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. А медицинские специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 177 сирийским гражданам.
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