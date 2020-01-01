СМИ сообщили о трех погибших при взрыве заминированной машины в Сирии

БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на севере сирийской провинции Ракка, три человека погибли и четыре получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал "Аль-Ахбар".
По данным телеканала, взрыв произошел в поселении Сулюк. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.
23 декабря 2019, 19:54Война в СирииСМИ сообщили об атаке боевиков в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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