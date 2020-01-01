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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-01T14:34+0300
https://ria.ru/20200101/1563062918.html
СМИ сообщили о трех погибших при взрыве заминированной машины в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152081/86/1520818657_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e2857036785c587e07b44f1ef568fbe8.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о трех погибших при взрыве заминированной машины в Сирии

14:34 01.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался на севере сирийской провинции Ракка, три человека погибли и четыре получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал "Аль-Ахбар".
По данным телеканала, взрыв произошел в поселении Сулюк. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.
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23 декабря 2019, 19:54Война в Сирии
СМИ сообщили об атаке боевиков в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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