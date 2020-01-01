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Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД
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РИА Новости

Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД

13:16 01.01.2020 (обновлено: 13:55 01.01.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины поздравил граждан с Новым годом не в полном составе, в новогоднем обращении отсутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
К новогоднему поздравлению присоединились 16 из 18 министров. Видеозапись выступления размещена на YouTube.
"В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой", — сказал в поздравлении премьер-министр Алексей Гончарук.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Алексей ГончарукВадим ПристайкоАрсен АваковУкраинаВ мире
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