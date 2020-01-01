Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины поздравил граждан с Новым годом не в полном составе, в новогоднем обращении отсутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
К новогоднему поздравлению присоединились 16 из 18 министров. Видеозапись выступления размещена на YouTube.
"В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой", — сказал в поздравлении премьер-министр Алексей Гончарук.