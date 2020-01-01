Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД

"В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой", — сказал в поздравлении премьер-министр Алексей Гончарук.