В перестрелке в Джамму и Кашмире погибли двое индийских военных

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Двое индийских военных погибли в результате перестрелки с пакистанскими боевиками, которые пытались проникнуть на территорию Двое индийских военных погибли в результате перестрелки с пакистанскими боевиками, которые пытались проникнуть на территорию Индии из пакистанской части Кашмира , передает издание India Today со ссылкой на армию страны.

Инцидент произошел близ линии контроля в районе Раджури. Власти задержали двоих тяжеловооруженных лазутчиков в лесу при попытке попасть на территорию Индии.

По данным официальных лиц, поисковая операция началась после того, как индийские военные получили информацию о предполагаемых террористах и их передвижении в этом районе. Террористы напали на военнослужащих, открыв по ним огонь.

"Двое военнослужащих приняли мученическую смерть во время операции по оцеплению и поиску в секторе Наушера. Данная операция все еще продолжается", - говорится в заявлении ВС страны, которое цитирует издание.

Сейчас на территории, где произошли столкновения, проводится масштабная операция.

При этом телеканал NDTV сообщает со ссылкой на начальника кашмирской полиции Дилбага Сингха, что в 2019 году в Джамму и Кашмире было убито 160 террористов. В данном районе орудовали 250 боевиков, 102 из них пакистанского происхождения.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.