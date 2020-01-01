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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-01T12:46+0300
https://ria.ru/20200101/1563061004.html
Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/88/1562698885_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bebb3a887ff9eac460512b70575ea659.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

12:46 01.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский Сирийские ополченцы
Сирийские ополченцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сирийские ополченцы . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два; Алеппо – четыре; Идлиб – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Хербет-Аль-Хан провинции Ракка выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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