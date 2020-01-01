Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два; Алеппо – четыре; Идлиб – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Хербет-Аль-Хан провинции Ракка выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.