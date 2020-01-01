Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – два; Алеппо – четыре; Идлиб – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.