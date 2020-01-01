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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-01T12:41+0300
https://ria.ru/20200101/1563060875.html
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn22.img.ria.ru/images/155019/35/1550193540_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_e161640b903ede911243f60cc1291586.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Иордании и Ливана

12:41 01.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свыше 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 853 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 352 человека (женщин – 105, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 501 человек (женщин – 150, детей – 256)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Также специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены три жилых дома, детский сад, электроподстанция и хлебопекарня.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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