В Белоруссии восемь человек пострадали при использовании пиротехники

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Новогодняя ночь в Белоруссии выдалась спокойной, массовые гуляния прошли без происшествий, однако восемь человек пострадали при использовании пиротехники, сообщил в среду начальник управления охраны правопорядка МВД страны Дмитрий Курьян.

"В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", - сказал Курьян. Его комментарий размещен на сайте МВД республики.

Представитель министерства напомнил, что в праздничные дни традиционно сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме. В местах проведения новогодних гуляний проводились досмотровые мероприятия, изменялась схема дорожного движения. По его словам, граждане с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности.

Вместе с тем, сообщил Курьян, не обошлось без несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. По его словам, по состоянию на утро 1 января от нее пострадали восемь человек. "Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами", - добавил Курьян. От имени МВД он призвал граждан осторожно обращаться с пиротехникой и не усердствовать с алкоголем в оставшиеся праздничные дни.