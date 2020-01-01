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В Белоруссии восемь человек пострадали при использовании пиротехники
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РИА Новости

В Белоруссии восемь человек пострадали при использовании пиротехники

12:16 01.01.2020 (обновлено: 12:17 01.01.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продажа пиротехники. Архивное фото
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Белоруссии выдалась спокойной, массовые гуляния прошли без происшествий, однако восемь человек пострадали при использовании пиротехники, сообщил в среду начальник управления охраны правопорядка МВД страны Дмитрий Курьян.
"В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", - сказал Курьян. Его комментарий размещен на сайте МВД республики.
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Представитель министерства напомнил, что в праздничные дни традиционно сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме. В местах проведения новогодних гуляний проводились досмотровые мероприятия, изменялась схема дорожного движения. По его словам, граждане с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности.
Вместе с тем, сообщил Курьян, не обошлось без несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. По его словам, по состоянию на утро 1 января от нее пострадали восемь человек. "Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами", - добавил Курьян. От имени МВД он призвал граждан осторожно обращаться с пиротехникой и не усердствовать с алкоголем в оставшиеся праздничные дни.
В целом, по данным МВД, криминогенная обстановка по республике оставалась достаточно спокойной: зафиксировано меньше преступлений, чем обычно. Отмечены бытовые преступления на почве выпитого алкоголя, несколько ДТП. Также ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения - проводится проверка.
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