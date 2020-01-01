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Во Франции человек погиб из-за петарды, сообщили СМИ
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РИА Новости

Во Франции человек погиб из-за петарды, сообщили СМИ

11:44 01.01.2020
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© Fotolia / Christopher DodgeПолиция во Франции
Полиция во Франции
© Fotolia / Christopher Dodge
Полиция во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Один человек погиб, свыше 20 пострадали в результате неосторожного обращения с петардами во время празднования Нового года на северо-востоке Франции, передают французские СМИ.
Издание Dernieres Nouvelles d"Alsace (DNA) ссылается на источник в полиции и указывает, что в городе Агно (департамент Нижний Рейн) при разрыве петарды типа "мортира" скончался человек.
В свою очередь, радиостанция France Bleu Alsace отмечает, что в Страсбурге медики оказали помощь десятерым пострадавших, причем шестерых, в числе которых трое детей, пришлось прооперировать.
При этом в городе Кольмар восемь человек были госпитализированы из-за ранений, "связанных с пиротехническим инцидентом". Радио сообщает, что жители запускали фейерверки и петарды. Одному из пострадавших медики сделали операцию.
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Между тем, трое жителей французского города Мюлуз получили лишь легкие ранения из-за неосторожного обращения с петардами.
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ФранцияВ мире
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