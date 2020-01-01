Делегация из Китая планирует посетить Саратовскую область

САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. в марте планирует принять официальную делегацию из китайского города Чичжоу для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области. Саратовская область в марте планирует принять официальную делегацию из китайского города Чичжоу для обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

"В марте 2020 года планируется визит делегации под руководством председателя Народного политического консультативного совета города Чичжоу провинции Аньхой Китайской Народной Республики господина Чжан Сялиням в Саратовскую область", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приоритетным для Саратовской области является сотрудничество с Китаем с акцентом на развитие отношений в формате Совета "Волга-Янцзы" с участием Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы.

Так, по ее словам, в мае прошлого года в Чебоксарах в рамках этого формата между правительством Саратовской области и народными правительствами провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань, города центрального подчинения Чунцин были подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и иных сферах.