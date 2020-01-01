Празднование Нового года в России и мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве.
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Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
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Новогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
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Люди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРебенок у новогодней иллюминации на центральной площади Владивостока.
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Ребенок у новогодней иллюминации на центральной площади Владивостока.
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Жители Екатеринбурга празднуют Новый год.
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАртисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова выступают на новогоднем концерте в Грозном.
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Артисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова выступают на новогоднем концерте в Грозном.
© Денис Абрамов
Жители и гости Пятигорска встретили Новый год на вершине горы Машук.
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Жители и гости Пятигорска встретили Новый год на вершине горы Машук.
© Денис Абрамов
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Фейерверк над Триумфальной аркой на Елисейских Полях в Париже.
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Празднование Нового года в Лондоне.
© AP Photo / Bruna Prado
В Рио-де-Жанейро фейерверк прошел на пляже Копакабана.
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В Рио-де-Жанейро фейерверк прошел на пляже Копакабана.
© AP Photo / Bruna Prado
© AFP 2019 / Peter Parks
Главным местом торжеств в австралийском Сиднее стал один из городских мостов.
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Главным местом торжеств в австралийском Сиднее стал один из городских мостов.
© AP Photo / Jae C. Hong
Празднование Нового года в Токио.
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Празднование Нового года в Токио.
© AP Photo / Jae C. Hong
© AP Photo / Cha Song Ho
Празднование Нового года в Пхеньяне.
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Празднование Нового года в Пхеньяне.
© AP Photo / Cha Song Ho
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Празднование Нового года в Пекине.