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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-01T18:00+0300
https://ria.ru/20200101/1563059377.html
Празднование Нового года в России и мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/156305/94/1563059464_215:350:2862:1839_1036x0_80_0_0_77038b23ce0a3962dbda392b1b0f3c6c.jpg
РИА Новости

Празднование Нового года в России и мире

11:02 01.01.2020 (обновлено: 18:00 01.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве
1 из 14
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
Новогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге
2 из 14
Новогодний салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
Люди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь
3 из 14
Люди фотографируются на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРебенок у новогодней иллюминации на центральной площади Владивостока.
Ребенок у новогодней иллюминации на центральной площади Владивостока
4 из 14
Ребенок у новогодней иллюминации на центральной площади Владивостока.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга празднуют Новый год.
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
5 из 14
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАртисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова выступают на новогоднем концерте в Грозном.
Артисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова выступают на новогоднем концерте в Грозном
6 из 14
Артисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова выступают на новогоднем концерте в Грозном.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© Денис Абрамов

Жители и гости Пятигорска встретили Новый год на вершине горы Машук.

Жители и гости Пятигорска встречают Новый год на вершине горы Машук
7 из 14

Жители и гости Пятигорска встретили Новый год на вершине горы Машук.

© Денис Абрамов
© REUTERS / Benoit Tessier

Фейерверк над Триумфальной аркой на Елисейских Полях в Париже.

Новогодний фейерверк в Париже, Франция
8 из 14

Фейерверк над Триумфальной аркой на Елисейских Полях в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Toby Melville

Празднование Нового года в Лондоне.

Новогодний фейерверк в Лондоне, Великобритания
9 из 14

Празднование Нового года в Лондоне.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Bruna Prado

В Рио-де-Жанейро фейерверк прошел на пляже Копакабана.

Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
10 из 14

В Рио-де-Жанейро фейерверк прошел на пляже Копакабана.

© AP Photo / Bruna Prado
© AFP 2019 / Peter Parks

Главным местом торжеств в австралийском Сиднее стал один из городских мостов.

Новогодний фейерверк в Сиднее, Австралия
11 из 14

Главным местом торжеств в австралийском Сиднее стал один из городских мостов.

© AFP 2019 / Peter Parks
© AP Photo / Jae C. Hong

Празднование Нового года в Токио.

Празднование Нового года в Токио, Япония
12 из 14

Празднование Нового года в Токио.

© AP Photo / Jae C. Hong
© AP Photo / Cha Song Ho

Празднование Нового года в Пхеньяне.

Празднование Нового года в Пхеньяне, КНДР
13 из 14

Празднование Нового года в Пхеньяне.

© AP Photo / Cha Song Ho
© AFP 2019 / Noel Celis

Празднование Нового года в Пекине.

Празднование Нового года в Пекине, КНР
14 из 14

Празднование Нового года в Пекине.

© AFP 2019 / Noel Celis
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Новый год—2020Фото
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