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Налоговые новации 2020 года: что ждет россиян и бизнес
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РИА Новости

Налоговые новации 2020 года: что ждет россиян и бизнес

03:36 01.01.2020 (обновлено: 06:12 01.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радикальных изменений налогового законодательства, которые бы затронули широкие слои населения, в России в 2020 году не будет, но власти предусмотрели ряд мер "тонкой настройки", которые облегчат жизнь, прежде всего, гражданам или некрупному бизнесу. Изменения коснутся, в частности, тех, кто собрался продавать квартиру, а также тех, кто ведет свое небольшое дело.
Кроме того, в 2020 году заканчиваются некоторые переходные периоды по налоговым изменениям. Также, как ожидается, в этом году будут приняты новации, которые уже обсуждались в 2019 году.

Самозанятые и места их обитания

Действовавший в 2019 году в четырёх российских регионах специальный режим – налог на профессиональный доход, или так называемый налог на самозанятых, с 1 января 2020 года распространяется еще на 19 субъектов РФ.
Легализовать свой маленький бизнес и начать платить налоги по небольшой ставке в упрощенном порядке теперь смогут предприниматели Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, ХМАО-Югры и Башкирии.
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Предприниматели с оборотом не более 1,4 миллиона рублей в год и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Больше никаких действий или платежей от них не потребуется.

Квартирный вопрос

Приятные новости в 2020 году ждут граждан, которые собрались продать единственное принадлежащее им жилье: они смогут не платить с полученного дохода 13%, если это имущество принадлежало им хотя бы три года. Ранее владельцы освобождались от уплаты НДФЛ с вырученных от продажи жилья денег, если они владели им более пяти лет.
Предполагается, что благодаря сокращению предельного срока владения жильем с пяти до трех лет граждане смогут быстрее, чем раньше, улучшать свои жилищные условия. Также, по мнению экспертов, это позволит закрыть возможность уходить в серые схемы при сделках между физическими лицами.
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Собственникам жилья стоит внимательно следить за расчетом налога на недвижимость в своем регионе: с 2020 года по всей стране, кроме Севастополя, завершается переход на расчет налога по кадастровой, то есть рыночной, а не инвентаризационной стоимости. В результате платеж по налогу на недвижимость может вырасти для некоторых собственников – особенно если они владеют дорогой недвижимостью в историческом центре города.
Льготники, например пенсионеры, могут не беспокоиться: для них действуют необлагаемые вычеты как в отношении городских квартир, так и в отношении дачных участков и домов.

Малый бизнес меняет режим

Наступивший новый год станет последним годом действия режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД), но уже с 1 января 2020 года вступил в силу ряд ограничений по его использованию.
ЕНВД сейчас могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности: в этом случае они платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученный доход значения не имеет. Срок действия ЕНВД истекает в 2021 году, и Минфин РФ заявил, что не будет продлевать его, поскольку, по данным министерства, он используется для ухода от налогообложения. А уже с 1 января 2020 года от него должны будут отказаться организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые в розницу торгуют обязательными к маркировке товарами. К таковым относятся меховые изделия, некоторые виды лекарств и одежды, автомобильные шины. Предпринимателям придется выбрать в зависимости от объемов бизнеса либо основной режим налогообложения, либо "упрощенку".
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Ранее первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов обещал проводить совместно с ФНС разъяснительную работу с участниками этого режима, чтобы осуществить безболезненный переход на обычные режимы налогообложения.

УСН навырост

Ожидается, что львиная доля предпринимателей с ЕНВД перейдет на упрощенную систему налогообложения (УСН) для малого бизнеса. Этот режим сейчас могут использовать компании, если у них меньше 100 сотрудников, а доход не превышает 150 миллионов рублей в год. На УСН можно платить 6% налога с общего дохода, либо 15% с доходов, уменьшенных на величину расходов.
Власти готовятся к массовому переходу бизнеса на этот режим и стараются сделать его максимально комфортным: с 1 июля 2020 года для предприятий на УСН отменят обязанность предоставлять отчетность в налоговую службу - ФНС посчитает и начислит им все налоги сама. Такой законопроект уже готовится в правительстве.
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Кроме того, правительство одобрило законопроект, призванный облегчить жизнь бизнесу, который немного перерос параметры для УСН. Предприятия с объемом выручки от 150 до 200 миллионов рублей и численностью сотрудников - от 100 до 130 человек смогут остаться на этом режиме, но платить налоги повыше: 8% при налогообложении доходов и 20% с доходов за вычетом расходов. Ожидается, что закон будет принят, одобрен и подписан в 2020 году.

Мысли о нерезидентах

В 2020 году властям предстоит расставить точки над "i" в налогообложении граждан, которые большую часть времени проводят за рубежом и не являются налоговыми резидентами России, но получают доходы здесь. Сейчас ставка подоходного налога для них составляет 30%, но премьер поручил министерствам подумать о ее снижении до общего уровня в 13%.
При этом Минфин предложил сократить со 183 до 90 дней срок нахождения на территории РФ, при котором налогоплательщик признается налоговым резидентом страны. А если практически весь бизнес, недвижимость и капитал, то есть "центр экономических интересов" человека находится в России, то подтвердить резидентство будет еще проще.
Но окончательных решений пока нет, а значит, если эти изменения и будут приняты, они вступят в силу не раньше 2021 года.
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Что изменится в России c 1 января 2020 года
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НалогиАнтон СилуановМинистерство финансов РФФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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