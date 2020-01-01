Администрация Приморья становится краевым правительством

ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Администрация Администрация Приморского края с 1 января 2020 года становится правительством, а Владивосток - официальной столицей региона.

От администрации - к правительству

Законодательную инициативу о краевом правительстве в 2019 году внес в региональный парламент губернатор Приморья Олег Кожемяко . Депутаты поддержали ее в июне, закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

Меняется не только наименование исполнительного органа, но и его структура. Правительство края теперь состоит из губернатора, первого вице-губернатора - председателя правительства, вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства, заместителей председателя правительства, заместителей председателя правительства - министров и министров.

В течение последнего полугодия депутатам пришлось откорректировать ряд законопроектов и более 400 нормативных правовых актов. Власти региона ожидают, что изменения усовершенствуют систему госуправления в крае и повысят ее эффективность.

На должность председателя правительства региона депутаты в декабре 2019 года согласовали кандидатуру первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины. В ее задачи войдет организация работы правительства, координация и оперативное руководство его работой, Щербина будет вести заседания органа, а в случае отсутствия губернатора - подписывать постановления и распоряжения правительства региона.

Ранее Щербина сообщала, что пройдет оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов. При этом система оплаты труда будет направлена на стимулирование для достижения целевых показателей. Зарплата у ряда чиновников повысится за счет высвобождения других расходов по аппарату управления, отмечала Щербина. Власти обещали, что дополнительных расходов на переход от администрации к правительству не потребуется.

Официальная столица

Кроме того, с 1 января Владивосток официально стал столицей Приморского края. По Уставу, он является исторически сложившимся административным центром Приморья, но закон о "столичном" статусе был принят только в конце ноября 2019 года. С начала января он вступил в силу.

По данным городских депутатов, которые внесли законопроект в краевой парламент, новый статус позволит Владивостоку получать дополнительное финансирование - это создаст условия для развития инфраструктуры. В бюджете Приморья на 2020 год городу предусмотрены 300 миллионов рублей на выполнение столичных функций.