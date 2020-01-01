Всемирная торговая организация (ВТО) ‑ международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.

В настоящее время членами ВТО являются 164 государства и территории, на них приходится 98% мировой торговли.

Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.

Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и более 60 международных организаций, в том числе ООН, МВФ и Всемирный банк, региональные группировки, товарные ассоциации.

Среди стран-наблюдателей – Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Иран, Ирак, Сербия, Узбекистан, Ватикан и др. Подавляющее большинство стран-наблюдателей находятся на различных стадиях присоединения к ВТО.

Процедура присоединения к ВТО состоит из нескольких этапов. Этот процесс занимает в среднем 5-7 лет.

На первом этапе в рамках специальных Рабочих групп происходит детальное рассмотрение на многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического режима присоединяющейся страны на предмет их соответствия нормам и правилам ВТО. После этого начинаются консультации и переговоры об условиях членства страны-соискателя в данной организации. Эти консультации и переговоры, как правило, проводятся на двустороннем уровне со всеми заинтересованными странами ‑ членами Рабочей группы.

Прежде всего, переговоры касаются "коммерчески значимых" уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО по доступу на ее рынки.

В свою очередь присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми обладают и все другие члены ВТО, что практически будет означать прекращение ее дискриминации на внешних рынках.

В соответствии с установленной процедурой результаты всех проведенных переговоров по либерализации доступа на рынки и условия присоединения оформляются следующими официальными документами:

‑ доклад Рабочей группы, где изложен весь пакет прав и обязательств, которые страна-соискатель примет на себя по итогам переговоров;

‑ список обязательств по тарифным уступкам в области товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства;

‑ перечень специфических обязательств по услугам и Список изъятий из РНБ (режим наибольшего благоприятствования);

‑ протокол о присоединении, юридически оформляющий достигнутые договоренности на двух- и многостороннем уровнях.

Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО является приведение их национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглашений Уругвайского раунда.

На заключительном этапе присоединения происходит ратификация национальным законодательным органом страны-кандидата всего пакета документов, согласованного в рамках Рабочей группы и утвержденного Генеральным советом. После этого указанные обязательства становятся частью правового пакета документов ВТО и национального законодательства, а сама страна-кандидат получает статус члена ВТО.

Высшим органом является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов ВТО. Сессии собираются каждые два года . В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.

В ведении Генерального совета также находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров.

Кроме того, Генеральному совету подотчетны комитеты по торговле и развитию; по ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюджету, финансам и административным вопросам.

Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.

Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.

Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.

Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.

Секретариат ВТО базируется в Женеве, имеет 625 штатных сотрудников и возглавляется Генеральным директором.

Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.

В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.

Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.

Генеральный директор с 1 сентября 2013 года – Роберту Азеведо.