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Всемирная торговая организация (ВТО)
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РИА Новости

Всемирная торговая организация (ВТО)

04:05 01.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Всемирная торговая организация (ВТО) ‑ международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Образована 1 января 1995 года на основании системы взаимных договоренностей (т.н. Уругвайского раунда) между странами-членами ГАТТ.
Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.
В настоящее время членами ВТО являются 164 государства и территории, на них приходится 98% мировой торговли.
Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.
Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и более 60 международных организаций, в том числе ООН, МВФ и Всемирный банк, региональные группировки, товарные ассоциации.
Среди стран-наблюдателей – Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Иран, Ирак, Сербия, Узбекистан, Ватикан и др. Подавляющее большинство стран-наблюдателей находятся на различных стадиях присоединения к ВТО.
Процедура присоединения к ВТО состоит из нескольких этапов. Этот процесс занимает в среднем 5-7 лет.
На первом этапе в рамках специальных Рабочих групп происходит детальное рассмотрение на многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического режима присоединяющейся страны на предмет их соответствия нормам и правилам ВТО. После этого начинаются консультации и переговоры об условиях членства страны-соискателя в данной организации. Эти консультации и переговоры, как правило, проводятся на двустороннем уровне со всеми заинтересованными странами ‑ членами Рабочей группы.
Прежде всего, переговоры касаются "коммерчески значимых" уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО по доступу на ее рынки.
В свою очередь присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми обладают и все другие члены ВТО, что практически будет означать прекращение ее дискриминации на внешних рынках.
В соответствии с установленной процедурой результаты всех проведенных переговоров по либерализации доступа на рынки и условия присоединения оформляются следующими официальными документами:
‑ доклад Рабочей группы, где изложен весь пакет прав и обязательств, которые страна-соискатель примет на себя по итогам переговоров;
‑ список обязательств по тарифным уступкам в области товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства;
‑ перечень специфических обязательств по услугам и Список изъятий из РНБ (режим наибольшего благоприятствования);
‑ протокол о присоединении, юридически оформляющий достигнутые договоренности на двух- и многостороннем уровнях.
Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО является приведение их национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглашений Уругвайского раунда.
На заключительном этапе присоединения происходит ратификация национальным законодательным органом страны-кандидата всего пакета документов, согласованного в рамках Рабочей группы и утвержденного Генеральным советом. После этого указанные обязательства становятся частью правового пакета документов ВТО и национального законодательства, а сама страна-кандидат получает статус члена ВТО.
Высшим органом является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов ВТО. Сессии собираются каждые два года. В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.
В ведении Генерального совета также находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров.
Кроме того, Генеральному совету подотчетны комитеты по торговле и развитию; по ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюджету, финансам и административным вопросам.
Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.
Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.
Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.
Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.
Секретариат ВТО базируется в Женеве, имеет 625 штатных сотрудников и возглавляется Генеральным директором.
Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.
В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.
Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.
Генеральный директор с 1 сентября 2013 года – Роберту Азеведо.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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