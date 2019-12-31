Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-31T20:58+0300
https://ria.ru/20191231/1563054035.html
СМИ сообщили о гибели сирийского военного при обстреле боевиками
https://cdn23.img.ria.ru/images/156161/37/1561613703_0:0:3527:1984_1036x0_80_0_0_0e16818d2f0eeaabe0486a591ee2d1f8.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о гибели сирийского военного при обстреле боевиками

20:43 31.12.2019 (обновлено: 20:58 31.12.2019)
2293
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
© Фото : SANA
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Офицер сирийской армии погиб, несколько солдат получили ранения при обстреле со стороны террористических группировок в провинции Хама, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По сообщению источника, террористические группировки, сконцентрированные в районах Майдан Газаль и Маар Михтат, обстреляли ракетными снарядами ряд деревень и населенных пунктов в Хаме. В результате обстрела офицер сирийской армии погиб, несколько солдат были ранены.
Президент Сирии Башар Асад
30 декабря 2019, 14:58
Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом
Сообщается, что подразделения сирийской армии незамедлительно ответили на источники огня, уничтожив три ракетные пусковые установки и ликвидировав большое число террористов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
30 декабря 2019, 08:00
Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
1214101
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Полиция Турции
В Турции задержали сирийцев, готовивших теракт в новогоднюю ночь
Батальон солдат США загружается в военный самолет
США после атаки на посольство в Ираке направят в регион 750 солдат
Протестующие у посольства США в Багдаде
Морские пехотинцы прибыли к посольству США в Ираке
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Пентагон в Вашингтоне
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке
Солдаты сирийской армии
Сирийские военные приостановили наступление в Идлибе, пишут СМИ
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Российские солдаты во время боев с чеченскими повстанцами в Старопромысловском районе Грозного 21 января 2000 года
Расплата за 1994-й. Как брали Грозный во вторую чеченскую
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
Турецкая бронетехника
Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
Лента новостейМолния