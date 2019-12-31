СМИ сообщили о гибели сирийского военного при обстреле боевиками

По сообщению источника, террористические группировки, сконцентрированные в районах Майдан Газаль и Маар Михтат, обстреляли ракетными снарядами ряд деревень и населенных пунктов в Хаме. В результате обстрела офицер сирийской армии погиб, несколько солдат были ранены.