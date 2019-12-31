СМИ сообщили о гибели сирийского военного при обстреле боевиками

По сообщению источника, террористические группировки, сконцентрированные в районах Майдан Газаль и Маар Михтат, обстреляли ракетными снарядами ряд деревень и населенных пунктов в Хаме. В результате обстрела офицер сирийской армии погиб, несколько солдат были ранены.
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Сообщается, что подразделения сирийской армии незамедлительно ответили на источники огня, уничтожив три ракетные пусковые установки и ликвидировав большое число террористов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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