Посольство в Швеции ответило на заявления о "российских троллях"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Ранее политик заявил, что одно из его сообщений в Facebook подверглось атаке противников распространения в Швеции сетей 5G. По словам Игемана, за этим якобы стоит Россия.
1 ноября 2019, 09:57Сказано в эфире"Русские тролли кругом виноваты". Эксперт прокомментировал обвинения СШАГосдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили. При этом доказательств никаких не привел, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области международных отношений Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.
В диппредставительстве назвали ошибочным предположение Игемана о причастности России к случившемуся.
"Мы открыты сотрудничеству со шведскими партнерами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках "русских троллей", — отмечается в сообщении посольства на Facebook.
В дипмиссии выразили надежду, что Стокгольм будет рассматривать Москву не как угрозу, а как потенциального надежного партнера.
1 ноября 2019, 01:41Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили