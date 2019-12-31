Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T21:41+0300
https://ria.ru/20191231/1563053972.html
Посольство в Швеции ответило на заявления о "российских троллях"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:120:3077:1850_1036x0_80_0_0_d41ee748aa83f7207bfbff5182d47486.jpg
РИА Новости

Посольство в Швеции ответило на заявления о "российских троллях"

20:40 31.12.2019 (обновлено: 21:41 31.12.2019)
9158
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Ранее политик заявил, что одно из его сообщений в Facebook подверглось атаке противников распространения в Швеции сетей 5G. По словам Игемана, за этим якобы стоит Россия.
Массовые протесты в Чили
1 ноября 2019, 09:57Сказано в эфире
"Русские тролли кругом виноваты". Эксперт прокомментировал обвинения СШАГосдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили. При этом доказательств никаких не привел, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области международных отношений Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.
В диппредставительстве назвали ошибочным предположение Игемана о причастности России к случившемуся.
"Мы открыты сотрудничеству со шведскими партнерами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках "русских троллей", — отмечается в сообщении посольства на Facebook.
В дипмиссии выразили надежду, что Стокгольм будет рассматривать Москву не как угрозу, а как потенциального надежного партнера.
Массовые протесты в Чили
1 ноября 2019, 01:41
Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили
1391273147
Обсудить 5
МедиавойныШвецияСтокгольм (город)РоссияВ мире
Рекомендуем
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Линии электропередачи во Львовской области
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Опубликованы кадры с места нападения на пост ДПС в Магасе
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
Опубликовано видео испытаний артиллерийской установки Коалиция-СВ
Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки "Коалиция-СВ"
Здание МИД России
МИД прокомментировал ситуацию с искажением фактов на "Крым. Реалии"
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Ежедневник и визитки на столе пресс-центра Sputnik Эстония
Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии
Партия Порошенко требует запретить прямые поставки российского газа
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Пресс-центр Sputnik Эстония
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"
08:08У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
Лента новостейМолния