Посольство в Швеции ответило на заявления о "российских троллях"

"Русские тролли кругом виноваты". Эксперт прокомментировал обвинения США Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили. При этом доказательств никаких не привел, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области международных отношений Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.