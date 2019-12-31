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РИА Наука
2019-12-31T19:39+0300
https://ria.ru/20191231/1563053171.html
Рогозин заявил, что круглосуточно следит за стройкой на Восточном
https://cdn25.img.ria.ru/images/155485/72/1554857232_0:343:2048:1495_1036x0_80_0_0_8c99a97d614338a71ae9a41ce5c065e5.jpg
РИА Новости

Рогозин заявил, что круглосуточно следит за стройкой на Восточном

19:39 31.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что наблюдает за возведением стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный из рабочего кабинета в Москве круглосуточно с помощью камер на строительных кранах и дронах.
Возведение стартового комплекса для ракеты "Ангара" на Восточном началось в июне 2019 года и продлится до конца 2022 года. Первый пуск "Ангары" отсюда планируется осуществить в августе-сентябре 2023 года.
"Ежедневно. Мониторинг. Вот на всех этих строительных кранах установлены камеры. Я слежу практически круглосуточно за всеми объектами", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, как он следит за стройкой.
"Они картинкой выводятся ко мне в рабочий кабинет. Плюс я получаю ежедневный доклад аналитика со съемки дронов, которые работают над стройкой", - добавил он.
Рогозин отметил, что читает на Восточном отчеты генеральной дирекции космодрома.
"Я слежу за деньгами, как они расходуются, здесь у нас установлен очень жесткий контроль за расходованием бюджетных средств, работает федеральное казначейство, оплата происходит только по результатам работы", - сообщил он.
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РИА НаукаВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
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