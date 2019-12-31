Рогозин заявил, что круглосуточно следит за стройкой на Восточном

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что наблюдает за возведением стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный из рабочего кабинета в Москве круглосуточно с помощью камер на строительных кранах и дронах.

Возведение стартового комплекса для ракеты "Ангара" на Восточном началось в июне 2019 года и продлится до конца 2022 года. Первый пуск "Ангары" отсюда планируется осуществить в августе-сентябре 2023 года.

"Ежедневно. Мониторинг. Вот на всех этих строительных кранах установлены камеры. Я слежу практически круглосуточно за всеми объектами", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" , отвечая на вопрос о том, как он следит за стройкой.

"Они картинкой выводятся ко мне в рабочий кабинет. Плюс я получаю ежедневный доклад аналитика со съемки дронов, которые работают над стройкой", - добавил он.

Рогозин отметил, что читает на Восточном отчеты генеральной дирекции космодрома.