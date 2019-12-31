Председатель КНР выступил с новогодним обращением

Уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа:

Вскоре наступит 2020 год. Находясь в Пекине, нашей столице, я хочу направить всем вам искренние поздравления с Новым годом!

По итогам 2019 года, благодаря упорному труду и твёрдому движению вперёд, пролив сто потов, мы собрали прекрасный урожай. Стабильно и поступательно продвигалось высококачественное развитие. ВВП нашей страны, согласно прогнозам, приблизится к 100 триллионов юаней, превысив уровень в 10 тысяч долларов на душу населения. Был достигнут определяющий прогресс в 3-х ключевых направлениях борьбы. В ускоренном порядке продвигаются процессы в согласованном развитии района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, формировании экономического пояса реки Янцзы, строительстве района "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь и интеграционном развитии дельты реки Янцзы. Защита экологической среды в бассейне реки Хуанхэ и обеспечение высококачественного развития носят государственный стратегический характер. По всей стране из-за черты бедности выведены порядка 340 уездов и 10 миллионов представителей малообеспеченных слоев населения. "Чанъэ-4" произвёл мягкую посадку на обратной стороне Луны – впервые в истории человечества. Была удачно запущена на орбиту уже 3-я ракета-носитель "Чанчжэн-5". Завершилось первое плавание "Сюелун-2" к Южному полюсу. Формирование спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" вступило в завершающий этап. В ускоренном порядке в стране запущены в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Пекинский международный аэропорт "Дасин" распахнул свои прекрасные, словно у птицы Феникс крылья... Все эти достижения были достигнуты благодаря силам и труду, приложенным всеми работниками новой эпохи, продемонстрировав китайский стиль и государственную мощь КНР.

В течение всего года новый импульс развитию придавала политика реформ и открытости. Полностью завершились реформы в партийных и государственных структурах. Были открыты новая партия пилотных зон свободной торговли и новый район в рамках экспериментальной зоны свободной торговли в Шанхае. Была запущена специальная сервисная площадка для обеспечения сферы научно-технологических инноваций. Общий объём снижения налогов и сборов превысил 2 трилиона юаней. Повысилась необлагаемая часть подоходного налога. Снизилась цена жизненно необходимых населению медицинских препаратов. Повышение скорости Интернета и снижение затрат на его использование стали гарантией более свободного онлайн-доступа. Представлена сортировка бытового мусора – возможность вести более низгоуглеродный образ жизни. Проведение года по облегчению нагрузки помогло кадрам низшего звена работать более эффективно. Изменения в лучшую сторону наблюдались везде и повсюду.

В уходящем году была проведена поэтапная реформа армии страны. Народная армия продемонстрировала новый облик в качестве вооружённых сил со стальным характером и железной силой воли в новую эпоху. Прошёл военный парад в честь 70-летия образования КНР. Торжественно отмечен 70-й день рождения ВМС и ВВС НОАК. Успехом увенчались 7-е Всемирные военные игры. Первый авианосец полностью китайского производства официально вошел в состав ВМС НОАК. Солдаты нашего народа всегда были и остаются великой стальной стеной в деле отстаивания интересов Родины. Давайте выразим наше уважение и почёт преданным защитникам домашнего очага!

Самое незабываемое событие 2019 года – это торжество в честь 70-летия образования Нового Китая. Мы восхищены блестящими достижениями страны за 70 лет, потрясены силами патриотизма. Мощные военные парады, радостные народные шествия – площадь Тяньаньмэнь превратилась в море радости. Страна засверкала, одевшись в яркие красные цвета счастья. На лицах людей расцвели улыбки гордости, на улицах поют песню "Я и моя Родина". Патриотические чувства трогают нас до слёз, патриотический дух - это хребет нации. Всё это побуждает нас к движению вперёд, помогает в борьбе за Новый Китай в новую эпоху, придаёт нам бесконечную силу.

За прошедший год я побывал во множестве мест. Моему взору предстали: грандиозная стройка Нового района Сюнъань, бурно развивающийся порт Тяньцзиня, оживленные темпы формирования вспомогательного центра Пекина, прекрасные степи Внутренней Монголии, обновлённый Хэсийский Коридор с тысячелетней историей, величественная река Хуанхэ с девятью излучинами, процветающие берега реки Хуанпу... В разных уголках страны видно процветание. Я, придерживаясь пути китайской революции, кую свою волю стремиться к первоначальной цели. Из Юйду провинции Цзянси, где собралась и начала свой Великий поход Красная армия, до революционного музея в Красном районе "Э-Юй-Вань" уезда Синьсянь провинции Хэнань, от Памятника Красной армии западной линии в Гаотай провинции Ганьсу до памятного революционного места в Сяньшань Пекина. В каждом подобном месте я испытываю волнение, но главная мысль в том, что первоначальная цель и миссия – это неисчерпаемая сила, которая продвигает Великий поход в новую эпоху.

Как обычно, несмотря на занятость, я непременно должен посещать простых жителей, общаться с ними. Они сказали мне множество тёплых слов, которые я храню в сердце. Люди национальности Дулун из Гуншаня провинции Юньнань, жители волости Сядан уезда Шоунин провинции Фуцзянь, все солдаты "Бригады им. Ван Цзе", студенты из класса "Чемпионов-аспирантов" Пекинского спортивного университета, дети и пожилые добровольцы из Аомэня – все они написали мне письма. Я в ответных письмах одобрил достигнутые ими успехи и выразил искренние пожелания благополучия.

За прошедший год многие люди и множество дел потрясли нас. Чжан Фуцин, который всю жизнь не кичился подвигами, при этом никогда не забывая свою первоначальную цель; Хуан Вэньсю, которая посвятила свою молодость и жизнь борьбе с нищетой; 31 храбрец из Мули провинции Сычуань, отдавшие жизни, чтобы потушить пожар в лесу; Ду Фуго, отдавший здоровье ради спасения своего сослуживца; волейболистки Китая, завоевавшие Чемпионат мира 11-ю победами подряд... И ещё многие безымянные герои, не жалея и не ратуя на жизнь, посвятившие себя разным достойным делам. Эти простые люди вписали в свои жизни непростые страницы.

В 2019 году Китай продолжил широко раскрывать свои руки, приглашая мир в дружеские объятья. Мы организовали 2-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь", Международную садоводческую выставку 2019 в Пекине, Межцивилизационный диалог Азии, 2-е Китайское международное импортное ЭКСПО – которые продемонстрировали всему миру цивилизованный, открытый и инклюзивный Китай. Я провёл встречи с главами государств и правительств многих стран, поделился предложениями Китая, углубил дружбу и взаимопонимание с ними. Ещё несколько стран мира установили дипоотношения с Китаем. Количество стран, с которыми у Китая налажены дипломатические отношения, достигло 180. У нас есть друзья по всему свету!

2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества, осуществить цель "первого столетия". Наступающий год также является годом одержания исключительной победы над ликвидацией бедности в стране. Мы должны прилагать совместные усилия для преодоления существующих и потенциальных трудностей и проблем, заложив максимально прочную основу для одержания победы в деле сокращения нищеты. Должны стремиться к тому, чтобы малоимущие на селе и неразвитые уезды страны были полностью выведены из-за черты бедности.

Несколько дней назад я принял участие в торжествах, посвященных 20-й годовщине возвращения ОАР Аомэнь под юрисдикцию Китая. Я очень горжусь динамичным развитием района и его социальной стабильностью. Достигнутые в Аомэне успехи доказывают, что концепция "Одно государство, два строя" полностью соответствует реалиям района и жизнеспособна, она пользуется большой поддержкой среди местного населения. В течение последних нескольких месяцев ситуация в ОАР Сянган вызывает серьезную озабоченность широкой общественности. Без гармоничных и стабильных социально-экономических условий не может быть и речи о благополучной жизни. Искренне желаю восстановления порядка в Сянгане, а его жителям – всего самого наилучшего. Достижение процветания и стабильности в ОАР – это общее чаяние сянганских соотечественников и общее желание всего народа страны.

Историческое развитие подобно длинной реке, где далеко не всегда тишь да гладь – бывает, что и бурлят волны. Мы не боимся никаких трудностей и всегда полны решимости их преодолеть. Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития и прилагать усилия по защите мира во всём мире и содействию совместному развитию. Мы будем работать вместе с народами всех стран и регионов мира для совместного строительства "Одного пояса и одного пути", а также построения сообщества единой судьбы человечества и более прекрасного будущего!

В этот момент многие из вас находятся на работе, на своём посту и дежурят ради обеспечения безопасности в стране, упорно трудятся на местах. Благодарю за это всех вас!

Давайте прилагать совместные усилия, дорожа каждой минутой и каждой секундой. Давайте вместе встретим Новый 2020 год!