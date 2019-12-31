Асад обсудил с делегацией Ирана работу конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сирийский президент Башар Асад обсудил во вторник с иранской делегацией работу конституционного комитета Сирии, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее во вторник сообщалось, что глава МИД Сирии Валид Муаллем обсудил с иранской делегацией борьбу с терроризмом и усиление агрессии США против Тегерана и Дамаска. Иранскую делегацию, прибывшую в Дамаск на один день, возглавил старший помощник главы МИД по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
24 декабря 2019, 17:38Война в СирииМИД Сирии: участники конституционного комитета не доверяют друг другу
В заявлении пресс-службы сирийского президента в Facebook сообщается, что Хаджи проинформировал Асада о наиболее важных моментах последних встреч в Женеве и Астане между Ираном, Россией и Турцией. Кроме того, стороны обсудили работу сирийского конституционного комитета и последние события в сирийском регионе Джазира.
Отмечается, что президент Сирии указал, что "другая сторона и поддерживающие ее государства пытаются создать препятствия работе конституционного комитета".
Иранская делегация поздравила Асада с последними победами сирийской армии в провинции Идлиб, где она проводит военную операцию против террористов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии