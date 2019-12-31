В Нижнем Новгороде снимут сериал по книгам Николая Свечина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил съемки сериала о дореволюционном сыщике Алексее Лыкове с автором ретро-детективов Николаем Свечиным, сообщает пресс-служба правительства региона.

Писатель из Нижнего Новгорода Николай Свечин создал более 20 книг о нижегородском сыщике Алексее Лыкове, который распутывает преступления, ловит маньяков и спасает русского царя от покушения на рубеже 19-20 веков. Первый роман о приключениях Алексея Лыкова под названием "Завещание Аввакума" вышел в 2005 году. Действие происходит на Нижегородской ярмарке летом 1879 года.

"Глава региона обсудил с писателем съёмки сериала в Нижнем Новгороде по произведениям Свечина. За основу взят сборник детективных новелл "Хроники сыска", действия в котором происходят в Нижегородской губернии в конце XIX века в период расцвета Нижнего Новгорода как одного из мировых финансовых центров. Сейчас ведется работа над подготовкой к съемкам пилотных серий", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, к 2021 году для важно подготовить как можно больше ярких культурных событий, позволяющих жителям страны узнать об истории Нижнего Новгорода.

"800-летие Нижнего имеет огромное значение для всей России. Мы будем всячески поддерживать начинания, связанные с издательским делом и производством медиапродукции к большому юбилею. В истории древнего города было немало интереснейших страниц, о которых хочется узнать не только из учебников. Я вижу, что в регионе много интересных и самобытных авторов, которые любят свою малую родину. Наша задача - поддерживать их и расширять круг читателей и зрителей", - отметил губернатор.