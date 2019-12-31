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Мексиканский посол покинула Боливию
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РИА Новости

Мексиканский посол покинула Боливию

18:37 31.12.2019 (обновлено: 18:39 31.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
ЛИМА, 31 дек - РИА Новости. Посол Мексики в Боливии Мария Тереса Меркадо покинула страну после объявления ее персоной нон грата, сообщает издание Excelsior со ссылкой на полицию Боливии.
Ранее персонами нон грата в Боливии были объявлены посол Мексики и дипломаты Испании, участвовавшие в инциденте у резиденции посла - им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Испания в ответ немедленно объявила нежелательным нахождение на своей территории трёх боливийских дипломатов.
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Полиция Боливии 27 декабря не пустила в резиденцию посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах посольства Испании, которые скрывали свои лица и пытались, по заявлению МИД, "тайным путем проникнуть в посольство".
Ситуация вокруг посольства Мексики в Ла-Пасе, где в настоящий момент находятся девять чиновников из правительства Моралеса, продолжает оставаться напряженной, несмотря на заверения властей Боливии в уважении неприкосновенности дипломатов и имущества Мексики. По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты через 11 дней после решения о предоставлении убежища.
МИД Мексики неоднократно выражал глубокую обеспокоенность "избыточным присутствием" сотрудников спецслужб в районе своего посольства в Боливии и заявил, что речь идет о нарушении Венской конвенции, сообщалось о воспрепятствовании проезду и попытках досмотра дипломатического транспорта.
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию . Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Жанин АньесМИД МексикиЭво МоралесБоливияМексикаИспанияВ мире
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