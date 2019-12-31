Помпео провел переговоры с иракскими властями

"Госсекретарь разъяснил, что Соединённые Штаты будут защищать и оборонять своих людей, которые находятся там для поддержки суверенного и независимого Ирака. Абдул-Махди и Салех оба заверили госсекретаря, что они серьезно относятся к своей обязанности обеспечивать безопасность личного состава и собственности США и гарантируют это", - сказано в документе.