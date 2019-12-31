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В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения

17:08 31.12.2019 (обновлено: 17:09 31.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Желтое у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Квадрокоптер" вооруженных формирований Украины, принадлежащий 93-й бригаде", - сказал Филипоненко на брифинге.
По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что полученные фото- и видеоматериалы с борта летательного аппарата изучаются специалистами Народной милиции.
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