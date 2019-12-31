В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Квадрокоптер" вооруженных формирований Украины, принадлежащий 93-й бригаде", - сказал Филипоненко на брифинге.

По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что полученные фото- и видеоматериалы с борта летательного аппарата изучаются специалистами Народной милиции.