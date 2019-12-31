В Ярославской епархии рассказали, за что иерея отстранили от служения

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Ростовский священник Александр Парфенов отстранен от служения на 5 лет не за активную общественную деятельность, как он утверждает, а за "не должное осуществление" им его прямых обязанностей как священника, сообщил пресс-секретарь ярославской епархии отец Александр Сатомский.

Вечером в понедельник Парфенов на своей странице в Facebook опубликовал копию указа митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона. В нем говорится, что согласно решению Церковного суда Ярославской епархии, с 26 декабря иерей Александр Парфенов запрещается в священнослужении до 24 декабря 2024 года. Позже в своем блоге Парфенов предположил, что такое решение связано с его активной общественной деятельностью, в частности, с его выступлениями против строительства карьера на урочище "Гора святой Марии" в Ростовском районе

Сатомский отметил, что не имеет права вдаваться в подробности частной жизни клириков. "По существу дела могу лишь заметить, что данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook

Пресс-секретарь назвал "чистой конспирологией" поиск взаимосвязей между этим решением и активной общественной позицией священника. По его словам, столь длительный запрет связан с тем, что Парфенов не в первый раз оказывается под церковным судом. "Запрет - дисциплинарная мера, призванная дать священнослужителю время для внутренней работы, молитвы, покаяния - для выхода из кризиса и возвращения к священнослужению. С течением времени срок несения данной покаянной практики может быть пересмотрен в сторону сокращения", - написал Сатомский.