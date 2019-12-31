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Религия и мировоззрение
2019-12-31T16:11+0300
https://ria.ru/20191231/1563049899.html
В Ярославской епархии рассказали, за что иерея отстранили от служения
https://cdn25.img.ria.ru/images/156304/97/1563049723_0:119:1770:1115_1036x0_80_0_0_907c99d226ff5ec74e39cf949c0e6d1b.jpg
РИА Новости

В Ярославской епархии рассказали, за что иерея отстранили от служения

16:11 31.12.2019
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© Фото : страница Александра Парфенова в FacebookСвященник Александр Парфенов
Священник Александр Парфенов
© Фото : страница Александра Парфенова в Facebook
Священник Александр Парфенов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Ростовский священник Александр Парфенов отстранен от служения на 5 лет не за активную общественную деятельность, как он утверждает, а за "не должное осуществление" им его прямых обязанностей как священника, сообщил пресс-секретарь ярославской епархии отец Александр Сатомский.
Вечером в понедельник Парфенов на своей странице в Facebook опубликовал копию указа митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона. В нем говорится, что согласно решению Церковного суда Ярославской епархии, с 26 декабря иерей Александр Парфенов запрещается в священнослужении до 24 декабря 2024 года. Позже в своем блоге Парфенов предположил, что такое решение связано с его активной общественной деятельностью, в частности, с его выступлениями против строительства карьера на урочище "Гора святой Марии" в Ростовском районе.
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Сатомский отметил, что не имеет права вдаваться в подробности частной жизни клириков. "По существу дела могу лишь заметить, что данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Пресс-секретарь назвал "чистой конспирологией" поиск взаимосвязей между этим решением и активной общественной позицией священника. По его словам, столь длительный запрет связан с тем, что Парфенов не в первый раз оказывается под церковным судом. "Запрет - дисциплинарная мера, призванная дать священнослужителю время для внутренней работы, молитвы, покаяния - для выхода из кризиса и возвращения к священнослужению. С течением времени срок несения данной покаянной практики может быть пересмотрен в сторону сокращения", - написал Сатомский.
Он также отметил, что считает отца Александра прекрасным глубоким священником и христианином. "Молюсь о том, чтобы тот кризис, в котором он сейчас находится, и который оказался причиной временного запрещения в служении, стал для него временем трудов над внутренним человеком, непрестанно обновляемым, и он смог вернуться к служению на благо Святой Христовой Церкви!" - резюмировал Сатомский.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРостовский районЯрославская область
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