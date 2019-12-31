Медведев подписал документы о финансировании нацпроектов в 2020 году

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, министерства и регионы подготовили все необходимое до 31 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов

В середине декабря, выступая в Госдуме, Медведев заявил, что рассчитывает на более успешную реализацию национальных проектов в 2020 году, и работа в полном формате развернётся с начала января не только в Москве - деньги будут доведены, а все необходимые подзаконные акты выйдут вовремя. Он также говорил, что будет до конца 31 декабря подписывать документы, которые должны начать действовать уже с 1 января следующего года.

"Дмитрий Медведев удовлетворен выполнением этого поручения. Все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены. Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было", - сказал Осипов. Он добавил, что премьер поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу.

В свою очередь вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко пояснил, что некоторые сотрудники правительства несколько дней не уходили с рабочих мест, чтобы завершить работу. "Подготовлен значительный объём документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить", - сказал Чуйченко.

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на "неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость, иногда и косность этого механизма". Он отметил, что на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%.

Медведев также неоднократно говорил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов, и призывал ускорить работу, а также признавал, что некоторых "приходилось подгонять". Премьер также подчеркивал, что вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов.

Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 года, после переизбрания на пост президента подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, к этому сроку Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция - не превышать 4%. Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий. Одна из главных целей указа – снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.