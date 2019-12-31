В Подмосковье в 2019 году ввели в строй 25 новых ФАПов

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В Подмосковье по итогам 2019 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов, план ввода ФАПов по госпрограмме полностью выполнен, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

"В этом году мы завершили строительство 14 ФАПов в рамках национального проекта "Здравоохранение", построенных с участием федерального софинансирования, и 11 ФАПов за счет средств областного бюджета", - привели в пресс-службе правительства Подмосковья слова Локтева.

Все построенные в этом году ФАПы в Подмосковье начнут принимать пациентов до конца января.

"Открытие фельдшерско-акушерских пунктов позволяет сделать первичную медицинскую помощь более доступной для жителей удаленных территорий. Они могут получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом, сдать кровь на анализ, измерить давление. Однако при необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование в больницу", - сообщила и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Получить первую доврачебную помощь смогут жители 15 городских округов: Чехов, Егорьевск (2 ФАПа), Воскресенск, Шатура (4 ФАПа), Ступино (2 ФАПа), Серебряные Пруды, Наро-Фоминский (2 ФАПа), Солнечногорский, Дмитровский (2 ФАПа), Талдомский (3 ФАПа),Клинский, Рузский, Раменский, Сергиево-Посадский, Волоколамский.