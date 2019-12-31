СМИ: В Британии в 90-е хотели сделать РФ ассоциированным членом НАТО

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Британский политик Малкольм Рифкинд, занимавший министерские посты в правительствах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора, в середине 90-х предлагал сделать Британский политик Малкольм Рифкинд, занимавший министерские посты в правительствах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора, в середине 90-х предлагал сделать Россию ассоциированным членом НАТО , сообщает газета Telegraph.

Об этом свидетельствует составленное Рифкиндом досье, опубликованное в настоящее время Национальными архивами Великобритании, которое раскрыло документы, датированные 1995 годом. В 1992-1995 годах политик занимал пост министра обороны.

Рифкинд предупреждал, что Россия не должна стать полноправным членом НАТО, потому что это имело бы "абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь (России - ред.) в любых дальнейших приграничных конфликтах, например, с Китаем".

"Возможным решением было бы создание новой категории ассоциированного члена НАТО. Это, тем не менее, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы ей посещать по праву министерские и другие встречи и способствовать постепенному объединению и гармонизации политики, доктрины и практики", - говорится в досье.

Такое "частичное" членство, по мнению Рифкинда, способствовало бы расширению НАТО, открывая путь бывшим советским странам для установления связей с альянсом без "обид и ответных мер" со стороны России.

Кроме того, согласно представленным архивом документам, Форин-офис рассматривал первого президента России Бориса Ельцина как "плохой страховой риск" из-за его проблем со здоровьем и неспособности "справиться с пьянством". Целый ряд документов досье отмечает его "странное" поведение, характеристики которого варьировались от "доброжелательного пушистого медведя" до "полупьяного лидера-марионетки", поэтому британские власти были обеспокоены тем, что президент "заметно ослаб", а реформаторы "враждебны к расширению НАТО".