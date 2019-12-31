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2019-12-31T13:14+0300
https://ria.ru/20191231/1563045850.html
СМИ: В Британии в 90-е хотели сделать РФ ассоциированным членом НАТО
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РИА Новости

СМИ: В Британии в 90-е хотели сделать РФ ассоциированным членом НАТО

13:14 31.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Британский политик Малкольм Рифкинд, занимавший министерские посты в правительствах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора, в середине 90-х предлагал сделать Россию ассоциированным членом НАТО, сообщает газета Telegraph.
Об этом свидетельствует составленное Рифкиндом досье, опубликованное в настоящее время Национальными архивами Великобритании, которое раскрыло документы, датированные 1995 годом. В 1992-1995 годах политик занимал пост министра обороны.
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Рифкинд предупреждал, что Россия не должна стать полноправным членом НАТО, потому что это имело бы "абсурдные последствия, требующие, чтобы Запад приходил на помощь (России - ред.) в любых дальнейших приграничных конфликтах, например, с Китаем".
"Возможным решением было бы создание новой категории ассоциированного члена НАТО. Это, тем не менее, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы ей посещать по праву министерские и другие встречи и способствовать постепенному объединению и гармонизации политики, доктрины и практики", - говорится в досье.
Такое "частичное" членство, по мнению Рифкинда, способствовало бы расширению НАТО, открывая путь бывшим советским странам для установления связей с альянсом без "обид и ответных мер" со стороны России.
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Кроме того, согласно представленным архивом документам, Форин-офис рассматривал первого президента России Бориса Ельцина как "плохой страховой риск" из-за его проблем со здоровьем и неспособности "справиться с пьянством". Целый ряд документов досье отмечает его "странное" поведение, характеристики которого варьировались от "доброжелательного пушистого медведя" до "полупьяного лидера-марионетки", поэтому британские власти были обеспокоены тем, что президент "заметно ослаб", а реформаторы "враждебны к расширению НАТО".
Североатлантический альянс был основан в 1949 году, когда его членами стали 12 государств. Сейчас в НАТО входят 29 стран, в том числе постсоветские Латвия, Литва и Эстония. Россия на сайте организации указана в числе стран-партнеров.
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НАТОВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
На ком бы вы в НАТО тогда бюджеты пилили. Ведь нормальным людям ясно , что Россия для запада лишь страшилка , удобный повод для выделения денег альянсу.
31 декабря 2019, 13:37
ANDREY ŠiŠKiN
1500004
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