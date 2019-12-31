МЧС напомнило о правилах использования пиротехники

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Неправильное использование пиротехники может омрачить новогодние праздники, поэтому фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения, предупреждает Неправильное использование пиротехники может омрачить новогодние праздники, поэтому фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения, предупреждает МЧС России

В ведомстве напоминают, что несчастные случаи при запуске пиротехники чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции. Поэтому покупать пиротехнику необходимо в тех магазинах, где продают только сертифицированные товары. Качество и безопасность изделий гарантируют сразу несколько факторов: наличие сертификата, инструкции по применению на русском языке, срока хранения и правил использования, а также сведений об адресах и телефонах производителей.

Перед применением пиротехники необходимо внимательно прочитать инструкцию, прежде всего потому, что фейерверки – огнеопасные изделия, требующие повышенного внимания при обращении с ними. Важно помнить, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя. Запрещено, кроме того, использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники. Фейерверки также нельзя запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях.

Еще одно очень важное условие - запускать фейерверки можно только будучи трезвым. Поджигать фитиль надо на расстоянии вытянутой руки. Ни в коем случае нельзя зажигать фитиль, держа пиротехнику в руках перед собой или наклонившись над ней. Неприятности могут произойти, если неправильно определить, где верх или низ у изделия. В таком случае новогодние праздники придется встречать в ожоговом отделении или травматологии.

МЧС также напоминают, что реализация пиротехнических изделий запрещена лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Для каждого вида фейерверков существует своя опасная зона, которая указана в инструкции. Любоваться пуском пиротехники лучше всего за ее пределами.