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Новый год—2020
2019-12-31T11:31+0300
https://ria.ru/20191231/1563043112.html
МЧС напомнило о правилах использования пиротехники
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РИА Новости

МЧС напомнило о правилах использования пиротехники

11:31 31.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продажа пиротехники. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Неправильное использование пиротехники может омрачить новогодние праздники, поэтому фейерверки нельзя запускать при сильном ветре и в состоянии опьянения, предупреждает МЧС России.
В ведомстве напоминают, что несчастные случаи при запуске пиротехники чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции. Поэтому покупать пиротехнику необходимо в тех магазинах, где продают только сертифицированные товары. Качество и безопасность изделий гарантируют сразу несколько факторов: наличие сертификата, инструкции по применению на русском языке, срока хранения и правил использования, а также сведений об адресах и телефонах производителей.
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Перед применением пиротехники необходимо внимательно прочитать инструкцию, прежде всего потому, что фейерверки – огнеопасные изделия, требующие повышенного внимания при обращении с ними. Важно помнить, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя. Запрещено, кроме того, использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники. Фейерверки также нельзя запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях.
Еще одно очень важное условие - запускать фейерверки можно только будучи трезвым. Поджигать фитиль надо на расстоянии вытянутой руки. Ни в коем случае нельзя зажигать фитиль, держа пиротехнику в руках перед собой или наклонившись над ней. Неприятности могут произойти, если неправильно определить, где верх или низ у изделия. В таком случае новогодние праздники придется встречать в ожоговом отделении или травматологии.
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МЧС также напоминают, что реализация пиротехнических изделий запрещена лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Для каждого вида фейерверков существует своя опасная зона, которая указана в инструкции. Любоваться пуском пиротехники лучше всего за ее пределами.
Хранить пиротехнику нужно в сухом месте вдали от огня или отопительных приборов. Ни в коем случае не стоит носить фейерверки в кармане или возить в автомобиле. А если изделия отсырели, то использовать их уже нельзя. Разбирать заряды категорически запрещается, резюмирует МЧС.
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30 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
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Новый год—2020МЧС РФРоссияОбщество
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