В Вологодской области семь человек пострадали в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в столкновении двух автомобилей в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло около 0.35 мск в Череповецком районе на 185-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога (трасса А114). По предварительным данным, женщина на Hyundai не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась с Honda.
"В результате ДТП пострадали оба водителя, мальчик 2012 года рождения и мужчина, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, а также женщина, девочка 2005 года рождения и мальчик 2012 года рождения, находившиеся в салоне автомобиля Honda. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.