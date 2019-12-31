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В Вологодской области семь человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Вологодской области семь человек пострадали в ДТП

09:04 31.12.2019 (обновлено: 09:07 31.12.2019)
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© Фото : пресс-служба УМВД по Вологодской областиНа месте ДТП в Череповецком районе Вологодской области
На месте ДТП в Череповецком районе Вологодской области
© Фото : пресс-служба УМВД по Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в столкновении двух автомобилей в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло около 0.35 мск в Череповецком районе на 185-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога (трасса А114). По предварительным данным, женщина на Hyundai не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась с Honda.
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"В результате ДТП пострадали оба водителя, мальчик 2012 года рождения и мужчина, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, а также женщина, девочка 2005 года рождения и мальчик 2012 года рождения, находившиеся в салоне автомобиля Honda. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ЧереповецВологодская областьПроисшествия
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