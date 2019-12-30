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МИД Сирии осудил авиаудары США по объектам в Ираке
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РИА Новости

МИД Сирии осудил авиаудары США по объектам в Ираке

19:24 30.12.2019
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонПентагон
Пентагон
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Пентагон. Архивное фото
ДАМАСК, 30 дек - РИА Новости. МИД Сирии в понедельник осудил авиаудары международной коалиции по базам движения "Катаиб Хезболлах", входящего в состав шиитского ополчения, и призвал США прекратить вмешательство в дела Ирака.
"Сирия осуждает кровавое американское нападение на иракское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби", защищающее суверенитет и независимость Ирака", - говорится в заявлении пресс-службы МИД САР, которое цитирует гостелеканал Syria TV.
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Согласно заявлению, Дамаск выражает солидарность с Багдадом и "вновь призывает США прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака".
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" по иракским базам". В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлы".
По информации командования "Аль-Хашд аш-Шааби", 25 бойцов движения погибли и 51 получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.
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