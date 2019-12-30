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В ЛНР за год из-за обстрелов погибли два мирных жителя
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РИА Новости

В ЛНР за год из-за обстрелов погибли два мирных жителя

18:48 30.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 15 получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за 2019 год в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики более 1 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за год.
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"От рук украинских оккупантов погибли двое и получили ранения 15 мирных жителей республики", - рассказал Филипоненко.
По его словам, среди пострадавших от обстрелов было двое детей. Филипоненко заверил, что Народная милиция ЛНР полностью поддерживает курс "мирного урегулирования конфликта в Донбассе", однако в случае агрессии "всегда готовы дать достойный отпор противнику".
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