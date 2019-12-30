В ЛНР за год из-за обстрелов погибли два мирных жителя

Силовики более тысячи раз нарушали перемирие за год, заявили в ЛНР

Силовики более тысячи раз нарушали перемирие за год, заявили в ЛНР

По его словам, среди пострадавших от обстрелов было двое детей. Филипоненко заверил, что Народная милиция ЛНР полностью поддерживает курс "мирного урегулирования конфликта в Донбассе", однако в случае агрессии "всегда готовы дать достойный отпор противнику".