Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории , чтобы выразить поддержку со стороны Русской православной церкви, об этом он сказал в субботу на братской трапезе после литургии в столичном Сретенском монастыре, следует из сообщения на сайте РПЦ, опубликованном в понедельник.

"Сегодня никто не должен оставаться в стороне от того, что происходит в мировом православии. Следует писать письма поддержки владыке Амфилохию (митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, СПЦ - ред.), выражать ему нашу любовь, говорить о том, что Русская церковь остается вместе с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей Церкви", - сказал патриарх Кирилл.

Патриарх напомнил, что в Черногории, "где всегда сохранялось особое отношение к России", недавно был принят закон, согласно которому "церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской православной церкви к раскольникам".

"Правящий архиерей, владыка Амфилохий, борется за православие, не склонил свою главу перед раскольниками, и нам не надо молчать, причем не только на уровне Московского патриархата или Отдела внешних церковных связей. Мы должны осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви", - заявил патриарх Кирилл.

Ранее Священный синод Русской православной церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. "То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из церквей", - говорится в послании синода.

Скупщина (парламент) Черногории 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Черногории. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.