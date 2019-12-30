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Религия и мировоззрение
2019-12-30T18:12+0300
https://ria.ru/20191230/1563029087.html
Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155016/21/1550162150_0:278:3072:2006_1036x0_80_0_0_d62ec0ad76cc30f92ab76b5c688505ea.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию

18:12 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории, чтобы выразить поддержку со стороны Русской православной церкви, об этом он сказал в субботу на братской трапезе после литургии в столичном Сретенском монастыре, следует из сообщения на сайте РПЦ, опубликованном в понедельник.
"Сегодня никто не должен оставаться в стороне от того, что происходит в мировом православии. Следует писать письма поддержки владыке Амфилохию (митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, СПЦ - ред.), выражать ему нашу любовь, говорить о том, что Русская церковь остается вместе с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей Церкви", - сказал патриарх Кирилл.
Церковь Святого Николы в Улцине, Черногория
Вчера, 17:39
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Патриарх напомнил, что в Черногории, "где всегда сохранялось особое отношение к России", недавно был принят закон, согласно которому "церковная недвижимость должна перейти от канонической Черногорской епархии Сербской православной церкви к раскольникам".
"Правящий архиерей, владыка Амфилохий, борется за православие, не склонил свою главу перед раскольниками, и нам не надо молчать, причем не только на уровне Московского патриархата или Отдела внешних церковных связей. Мы должны осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической Церкви", - заявил патриарх Кирилл.
Ранее Священный синод Русской православной церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. "То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из церквей", - говорится в послании синода.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Вчера, 10:08Религия и мировоззрение
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Скупщина (парламент) Черногории 27 декабря большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Черногории. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Более шести тысяч участников молитвенного сбора в городе Никшич 21 декабря потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
Вчера, 09:28Религия и мировоззрение
Синод РПЦ призвал поместные церкви поддержать верующих в Черногории
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЧерногориярелигияВ мире
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