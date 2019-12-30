Кировский губернатор исполнил три новогодних мечты с "Елки желаний"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Губернатор Кировской области Игорь Васильев исполнил новогодние желания трех юных жителей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Васильев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Кировской области.

"В преддверии новогодних каникул по поручению губернатора с ребятами встретился председатель правительства Кировской области Александр Чурин и вручил им долгожданные подарки. Так, 12-летний Михаил Стерлягов мечтал о ноутбуке, с помощью которого сможет получать углубленные знания по разным учебным предметам, в том числе по программированию. Мальчик учится в шестом классе, но из-за болезни он находится на домашнем обучении. Чурин поздравил семью с наступающим Новым годом, передав мальчику подарок от губернатора", - говорится в сообщении.

Подарки также получили 7-летние Захар Соболев и Максим Мальков. Первый мечтал о планшете, второй – о видеокамере. Ребята признались, что подарки от губернатора стали для них приятной неожиданностью, поэтому были очень удивлены и обрадованы.

Глава региона решил исполнить желания еще троих детей из Кировской области, принявших участие в акции. В ближайшее время они также получат подарки, о которых мечтали: сотовый телефон, планшет и куклу.