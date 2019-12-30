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Новый год—2020
2019-12-30T17:36+0300
https://ria.ru/20191230/1563027597.html
Кировский губернатор исполнил три новогодних мечты с "Елки желаний"
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РИА Новости

Кировский губернатор исполнил три новогодних мечты с "Елки желаний"

17:36 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев исполнил новогодние желания трех юных жителей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Васильев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Кировской области.
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"В преддверии новогодних каникул по поручению губернатора с ребятами встретился председатель правительства Кировской области Александр Чурин и вручил им долгожданные подарки. Так, 12-летний Михаил Стерлягов мечтал о ноутбуке, с помощью которого сможет получать углубленные знания по разным учебным предметам, в том числе по программированию. Мальчик учится в шестом классе, но из-за болезни он находится на домашнем обучении. Чурин поздравил семью с наступающим Новым годом, передав мальчику подарок от губернатора", - говорится в сообщении.
Подарки также получили 7-летние Захар Соболев и Максим Мальков. Первый мечтал о планшете, второй – о видеокамере. Ребята признались, что подарки от губернатора стали для них приятной неожиданностью, поэтому были очень удивлены и обрадованы.
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Глава региона решил исполнить желания еще троих детей из Кировской области, принявших участие в акции. В ближайшее время они также получат подарки, о которых мечтали: сотовый телефон, планшет и куклу.
В 2018 году губернатор Кировской области исполнил мечту Ангелины Дементьевой из села Полом, которая съездила на экскурсию на студию "Союзмультфильм", и подарил новый телевизор кировчанке Людмиле Причиной. А 17-летняя жительница села Коршик Елизавета Фоминых побывала в Казани с мамой и младшим братом.
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Новый год—2020Игорь ВасильевКировская областьОбщество
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