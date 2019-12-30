Пушилин помиловал подростков, обвиненных в диверсии в 2016 году

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин помиловал трех несовершеннолетних диверсантов, осужденных по обвинению в диверсии в Ясиноватой в 2016 году, заявила журналистам в ходе пресс-конференции омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее министерство госбезопасности ДНР опубликовало видеозапись допроса подростков, завербованных, по утверждению ведомства, украинскими спецслужбами для совершения диверсий. Подростки рассказали, как подорвали в феврале 2016 года железнодорожный состав в Ясиноватой и получили за это около 750 долларов. Были осуждены в ДНР в 2016 году.
"Сегодня глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые два с половиной года назад устроили диверсию в Ясиноватой (город под контролем ДНР, находящийся в непосредственной близости к линии соприкосновения - ред.)", - сказала Морозова.