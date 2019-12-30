Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T17:33+0300
https://ria.ru/20191230/1563027457.html
Пушилин помиловал подростков, обвиненных в диверсии в 2016 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:298:3112:2048_1036x0_80_0_0_4d95b8ececd1fbc2836768818ed14071.jpg
РИА Новости

Пушилин помиловал подростков, обвиненных в диверсии в 2016 году

17:32 30.12.2019 (обновлено: 17:33 30.12.2019)
627
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин помиловал трех несовершеннолетних диверсантов, осужденных по обвинению в диверсии в Ясиноватой в 2016 году, заявила журналистам в ходе пресс-конференции омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее министерство госбезопасности ДНР опубликовало видеозапись допроса подростков, завербованных, по утверждению ведомства, украинскими спецслужбами для совершения диверсий. Подростки рассказали, как подорвали в феврале 2016 года железнодорожный состав в Ясиноватой и получили за это около 750 долларов. Были осуждены в ДНР в 2016 году.
"Сегодня глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые два с половиной года назад устроили диверсию в Ясиноватой (город под контролем ДНР, находящийся в непосредственной близости к линии соприкосновения - ред.)", - сказала Морозова.
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Вчера, 11:25
Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных
9121420
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В МИД прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев передал ДНР двоих бывших бойцов "Беркута", подтвердила омбудсмен
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных
Граница с Украиной в Крыму
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Пресс-центр Sputnik Эстония
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Медицинская сестра в больничной палате
СК завел дело об изнасиловании врачом пациентки московской больницы
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Турецкая бронетехника
Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев передал ЛНР лидера одной из украинских политических партий
Улица в немецком Райт-им-Винкле
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния