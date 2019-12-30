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В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гололеда
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РИА Новости

В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гололеда

17:17 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшее время и до утра вторника налипанием мокрого снега на провода и гололедице на дорогах столицы.
"По прогнозам синоптиков, с 17.00 30 декабря до 10.00 часов 31 декабря в Москве ожидаются местами гололед, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.
При управлении автотранспортом следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили надо вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется при метели двигаться возле края проезжей части только со светоотражающими элементами на одежде.
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В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия главного управления МЧС по Москве - 8 (495) 637-22-22.
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МЧС РФМоскваОбщество
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