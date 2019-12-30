В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гололеда

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Московские Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшее время и до утра вторника налипанием мокрого снега на провода и гололедице на дорогах столицы.

"По прогнозам синоптиков, с 17.00 30 декабря до 10.00 часов 31 декабря в Москве ожидаются местами гололед, снег, метель, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.

При управлении автотранспортом следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили надо вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется при метели двигаться возле края проезжей части только со светоотражающими элементами на одежде.