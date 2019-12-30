Куйвашев исполнил желание мальчика, мечтающего о телескопе

"Елка желаний" - благотворительная акция в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации. В этом году свердловчанка Анна Морозова отправила на "Елку желаний" мечту сына, который пережил тяжелейший курс терапии, борясь с онкологическим заболеванием, и живо интересуется далекими звездами и планетами.

"В этом году, когда Кирилл писал письмо Деду Морозу, конкретно попросил телескоп. Я увидела ссылку в интернете, что открылась "Елка желаний", и перенаправила письмо туда и, к нашему удивлению, мы полны эмоций и впечатлений, поступил звонок, что наше желание готовы исполнить", - приводятся в сообщении слова мамы мальчика.

"Губернатор узнал о твоем желании, и мы дарим тебе телескоп. Когда будет темно, лучше всего осенью, нужно будет маму попросить, чтобы она увезла тебя куда-нибудь, где меньше фонарей, тогда ты сможешь увидеть Луну и кратеры на ней, Большую Медведицу - у нее одна из средних звезд - двойная, просто глазом этого не видно, а в телескоп видно. Увидишь ледяные шапки на Марсе, кольца Сатурна. А вообще самое главное, что ты увидишь - что небо живет, как человек", - сказал, вручая подарок, заместитель губернатора Павел Креков. Его слова приводит департамент.