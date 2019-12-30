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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T17:07+0300
https://ria.ru/20191230/1563026871.html
Куйвашев исполнил желание мальчика, мечтающего о телескопе
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РИА Новости

Куйвашев исполнил желание мальчика, мечтающего о телескопе

17:07 30.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подарил телескоп 10-летнему Кириллу Морозову - одному из юных уральцев, открытки с новогодними мечтами которых глава региона снял с "Елки желаний" в конце декабря перед заседанием Госсовета при президенте РФ в Кремле, сообщает в понедельник департамент информполитики.
"Елка желаний" - благотворительная акция в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", призванная исполнить мечты тяжело больных детей и детей в трудной жизненной ситуации. В этом году свердловчанка Анна Морозова отправила на "Елку желаний" мечту сына, который пережил тяжелейший курс терапии, борясь с онкологическим заболеванием, и живо интересуется далекими звездами и планетами.
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"В этом году, когда Кирилл писал письмо Деду Морозу, конкретно попросил телескоп. Я увидела ссылку в интернете, что открылась "Елка желаний", и перенаправила письмо туда и, к нашему удивлению, мы полны эмоций и впечатлений, поступил звонок, что наше желание готовы исполнить", - приводятся в сообщении слова мамы мальчика.
Подарок Кириллу в понедельник вручили на губернаторской елке в резиденции главы Свердловской области.
"Губернатор узнал о твоем желании, и мы дарим тебе телескоп. Когда будет темно, лучше всего осенью, нужно будет маму попросить, чтобы она увезла тебя куда-нибудь, где меньше фонарей, тогда ты сможешь увидеть Луну и кратеры на ней, Большую Медведицу - у нее одна из средних звезд - двойная, просто глазом этого не видно, а в телескоп видно. Увидишь ледяные шапки на Марсе, кольца Сатурна. А вообще самое главное, что ты увидишь - что небо живет, как человек", - сказал, вручая подарок, заместитель губернатора Павел Креков. Его слова приводит департамент.
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Вчера, 08:51Новый год—2020
Глава Приамурья исполнил мечты участников кремлевской "Елки желаний"
В этот день Кирилл с мамой побывали в Коуровской астрономической обсерватории, где мальчику рассказали, как работают исполинские телескопы и самый старый, зеркальный, и новый, управляет которым электроника.
Сам Кирилл признается, что с помощью подарка главы региона будет искать главную звезду на небосклоне - самую большую и яркую, сообщает департамент.
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Новый год—2020Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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