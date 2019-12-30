Подмосковье продолжит строительство комплексов по переработке отходов

Территория комплекса по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск в Московской области

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Московской области продолжат перераспределять отходы на специальные комплексы. В регионе уже успешно работает ряд таких предприятий. Об этом сообщил телеканал В Московской области продолжат перераспределять отходы на специальные комплексы. В регионе уже успешно работает ряд таких предприятий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Например, мусор с полигонов "Воловичи", "Каргашино", "Непейно" отправится на комплексы по переработке "Юг" и "Прогресс". С "Егорьевского" отходы пойдут на "Восток".

"На новых КПО весь поступающий объем отходов будет рассортирован, из 100% поступающих на КПО отходов на предприятии будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, благодаря сортировке объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину", – приводит "360" слова пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

На всех комплексах установлены современные очистные сооружения, а также станции компостирования пищевых отходов. Технологии позволяют обеззараживать мусор при температуре не меньше 55 градусов. Благодаря КПО такие фракции, как бумага, железо, пластик, стекло могут приобрести вторую жизнь. Например, их будут использовать в качестве топлива на промышленных и энергетических предприятиях.

Сейчас в Подмосковье работают пять комплексов по переработке отходов. Планируется, что всего таких построят 12. Также почти год назад регион перешел на раздельный сбор мусора.