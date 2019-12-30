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Новости Подмосковья
2019-12-30T17:02+0300
https://ria.ru/20191230/1563026613.html
Ключи от квартир с начала года получили порядка 20 тысяч дольщиков МО
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РИА Новости

Ключи от квартир с начала года получили порядка 20 тысяч дольщиков МО

17:02 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. С начала года в Подмосковье сдали 52 долгостроя, что позволило выдать ключи от квартир почти 20 тысячам обманутых дольщиков, сообщил телеканал "360".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о решении проблемы дольщиков на совещании по вопросу завершения строительства проблемных домов под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко.
Андрей Воробьев отметил, что в этом году рекордное количество ключей выдали тем, кто заплатил за жилье еще в начале 2000-х годов.
"После 19,5 тысячи ключей наша задача – выдать 15 тысяч ключей. Это беспрецедентные объемы. Мы бы никогда не справились, если бы не помощь федерального центра и не решение президента", – добавил губернатор.
В первом квартале 2020 года сдадут 18 домов, во втором – 48, в третьем – 15, в четвертом – 39. Ключи от собственного жилья получат еще 15,5 тысячи человек. В 2021 году будут достроены еще 74 многоквартирных дома.
Также в области будет создан региональный фонд защиты прав дольщиков, который позволит еще быстрее решать проблемы обманутых граждан. Первое заседание фонда состоится уже в феврале.
"Более 700 домов в Подмосковье, где нарушены права граждан, это 49,5 тысячи граждан. По 254 многоквартирным домам решение правительства принято до 2023 года, есть адресный список, есть сроки. 504 дома – область в одиночку закрыть эти проблемы не может. Мы договорились, что по этим объектам будут приняты решения", – сказал Виталий Мутко.
Информация о состоянии строящихся зданий размещена на портале объектов долевого строительства. А избежать неприятных ситуаций еще до начала продажи квартир помогает Центр управления регионом – проблемные дома подсвечиваются на специальной карте.
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