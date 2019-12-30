Ключи от квартир с начала года получили порядка 20 тысяч дольщиков МО

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. С начала года в Подмосковье сдали 52 долгостроя, что позволило выдать ключи от квартир почти 20 тысячам обманутых дольщиков, сообщил телеканал С начала года в Подмосковье сдали 52 долгостроя, что позволило выдать ключи от квартир почти 20 тысячам обманутых дольщиков, сообщил телеканал "360"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о решении проблемы дольщиков на совещании по вопросу завершения строительства проблемных домов под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко.

Андрей Воробьев отметил, что в этом году рекордное количество ключей выдали тем, кто заплатил за жилье еще в начале 2000-х годов.

"После 19,5 тысячи ключей наша задача – выдать 15 тысяч ключей. Это беспрецедентные объемы. Мы бы никогда не справились, если бы не помощь федерального центра и не решение президента", – добавил губернатор.

В первом квартале 2020 года сдадут 18 домов, во втором – 48, в третьем – 15, в четвертом – 39. Ключи от собственного жилья получат еще 15,5 тысячи человек. В 2021 году будут достроены еще 74 многоквартирных дома.

Также в области будет создан региональный фонд защиты прав дольщиков, который позволит еще быстрее решать проблемы обманутых граждан. Первое заседание фонда состоится уже в феврале.

"Более 700 домов в Подмосковье, где нарушены права граждан, это 49,5 тысячи граждан. По 254 многоквартирным домам решение правительства принято до 2023 года, есть адресный список, есть сроки. 504 дома – область в одиночку закрыть эти проблемы не может. Мы договорились, что по этим объектам будут приняты решения", – сказал Виталий Мутко.