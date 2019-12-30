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Культура
2019-12-30T16:56+0300
https://ria.ru/20191230/1563026385.html
Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде
https://cdn21.img.ria.ru/images/78066/07/780660745_0:0:2830:1591_1036x0_80_0_0_0f824a4680026579fccdb1b6e393e512.jpg
РИА Новости

Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

16:56 30.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бадюк
Актер Сергей Бадюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский актер Сергей Бадюк рассказал в Instagram, что попал в больницу в Таиланде.
Он пояснил, что во время путешествия у него начал выходить камень.
Однако, как рассказал актер, страховая компания отказывает ему в срочной операции.

"У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался", — заявил Бадюк.

Сергей Бадюк — российский актер и спортсмен. Он сыграл в фильмах "Соловей-разбойник", "Гоголь", "Мамы", а также в сериалах "Интерны" и "Родина".
Иван Бортник. Архивное фото
7 августа 2018, 10:06Культура
Актер Иван Бортник попал в больницу
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КультураСергей БадюкРоссияТаиландОбщество
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