Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский актер Сергей Бадюк рассказал в Instagram, что попал в больницу в Таиланде.
Он пояснил, что во время путешествия у него начал выходить камень.
Однако, как рассказал актер, страховая компания отказывает ему в срочной операции.
"У меня камень пошел, и они сказали, что это у меня хроническое, хотя я никогда к врачам не обращался", — заявил Бадюк.
Сергей Бадюк — российский актер и спортсмен. Он сыграл в фильмах "Соловей-разбойник", "Гоголь", "Мамы", а также в сериалах "Интерны" и "Родина".
7 августа 2018, 10:06КультураАктер Иван Бортник попал в больницу