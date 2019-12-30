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2019-12-30T16:38+0300
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На Урале осудили двух человек, убивших знакомого за телефон
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РИА Новости

На Урале осудили двух человек, убивших знакомого за телефон

16:38 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 17 годам лишения свободы соответственно Сергея Котова и Светлану Свешникову, убивших знакомого ножом и ножницами за сотовый телефон, сообщает в понедельник прокуратура региона.
"Сегодня, 30 декабря 2019 года, Свердловский областной суд назначил Сергею Котову наказание в виде 18 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год шесть месяцев; Светлане Свешниковой – в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на срок один год три месяца", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу, уточняет надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, злоумышленники распивали спиртное вместе с потерпевшим у него дома, Котов потребовал от потерпевшего отдать ему сотовый телефон, но тот отказался. Тогда, по версии следствия, Котов нанес хозяину удары бутылкой из-под водки и ножом. Свешникова взяла лежащие рядом с ней на диване ножницы и нанесла потерпевшему не менее 80 ударов ножницами, полагают следователи. В результате мужчина скончался, Котов забрал себе сотовый телефон потерпевшего стоимостью не менее 4,9 тысячи рублей, считает следствие.
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После этого злоумышленники решили похитить вещи хозяина – сложили в пакет планшет, алюминиевые кастрюли, дрель и сберегательную карту, считает следствие. Затем они попытались скрыть следы преступления: открыли окно, одежду, в которой находилась Свешникова в момент совершения преступления, сложили в пакет, туда же сложили орудия преступления – нож и ножницы - и выбросили все в мусорный контейнер рядом с домом потерпевшего, полагают следователи.
СУСК по Свердловской области сообщает, что под тяжестью улик сообщники признались в содеянном.
Котов изначально сообщил, что это дело рук его подруги, а та в свою очередь убеждала, что все было с точностью до наоборот, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"В реальности, как выяснили оперуполномоченные и следователи СК РФ, оба они приложили усилия, чтобы лишить хозяина квартиры жизни при помощи колюще-режущих предметов", - подчеркнул глава пресс-службы.
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Валерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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