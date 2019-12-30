На Урале осудили двух человек, убивших знакомого за телефон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 17 годам лишения свободы соответственно Сергея Котова и Светлану Свешникову, убивших знакомого ножом и ножницами за сотовый телефон, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Сегодня, 30 декабря 2019 года, Свердловский областной суд назначил Сергею Котову наказание в виде 18 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год шесть месяцев; Светлане Свешниковой – в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на срок один год три месяца", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, уточняет надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, злоумышленники распивали спиртное вместе с потерпевшим у него дома, Котов потребовал от потерпевшего отдать ему сотовый телефон, но тот отказался. Тогда, по версии следствия, Котов нанес хозяину удары бутылкой из-под водки и ножом. Свешникова взяла лежащие рядом с ней на диване ножницы и нанесла потерпевшему не менее 80 ударов ножницами, полагают следователи. В результате мужчина скончался, Котов забрал себе сотовый телефон потерпевшего стоимостью не менее 4,9 тысячи рублей, считает следствие.

После этого злоумышленники решили похитить вещи хозяина – сложили в пакет планшет, алюминиевые кастрюли, дрель и сберегательную карту, считает следствие. Затем они попытались скрыть следы преступления: открыли окно, одежду, в которой находилась Свешникова в момент совершения преступления, сложили в пакет, туда же сложили орудия преступления – нож и ножницы - и выбросили все в мусорный контейнер рядом с домом потерпевшего, полагают следователи.

СУСК по Свердловской области сообщает, что под тяжестью улик сообщники признались в содеянном.

Котов изначально сообщил, что это дело рук его подруги, а та в свою очередь убеждала, что все было с точностью до наоборот, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.