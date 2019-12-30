Убившая дочь из-за плача жительница Башкирии получила 15 лет колонии

Как установили следствие и суд, в 2016-2018 годах осужденная, регулярно употреблявшая алкоголь, систематически истязала малолетних сына-инвалида и дочь, а также не кормила их и запрещала выходить из комнаты. Ночью 7 июля 2018 года женщина, не выдержав плача девочки, нанесла ей телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Чтобы избежать ответственности, осужденная пыталась обвинить в убийстве своего сожителя.