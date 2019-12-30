Убившая дочь из-за плача жительница Башкирии получила 15 лет колонии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил жительницу Стерлитамака к 15 годам колонии за убийство дочери из-за плача и истязание сына-инвалида, сообщается на сайте СК РФ.
Как установили следствие и суд, в 2016-2018 годах осужденная, регулярно употреблявшая алкоголь, систематически истязала малолетних сына-инвалида и дочь, а также не кормила их и запрещала выходить из комнаты. Ночью 7 июля 2018 года женщина, не выдержав плача девочки, нанесла ей телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Чтобы избежать ответственности, осужденная пыталась обвинить в убийстве своего сожителя.
"Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Она признана виновной по статьям "Истязание, совершенное в отношении двоих несовершеннолетних", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".
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